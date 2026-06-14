Вдова погибшего Юрия Фелипенко в годовщину его смерти довела до слез признанием: "Не перестану любить"

Екатерина Мотрич и Юрий Фелипенко

Реклама

В воскресенье, 14 июня, годовщина смерти в украинского актера-военного Юрия Фелипенко, жизнь которого оборвалась на войне.

Прошел год, как погиб артист. Его вдова — ведущая Екатерина Мотрич — почтила память мужа. Она опубликовала пост, в котором просто довела до слез своими признаниями. Ведущая говорит, что ей не хватает возлюбленного. Екатерина Мотрич скучает по их разговорам, шуткам, его сообщениям, голосу, смеху, по общим планам на будущее. Вдова Юрия Фелипенко поделилась, что была очень счастлива, но год назад у нее отобрать самого дорогого человека.

«Я скучаю по его голосу, рукам, запаху, смеху, движениям, походкам, духам, которые смешивались с запахом тела. Скучаю по нашим разговорам о том, какие все дурачки, а мы не дурачки. Я так скучаю по тому, как он мастерски обыгрывал слова, придумывая мне или коту новые клички. Скучаю по сообщениям, скучаю по уставшим глазам, по счастливому голосу при встрече. Скучаю по мечтам и планам, по любимой нездоровой пище, по глупым футболкам, по любви, клятвам и обещаниям, по песням из придуманных слов, по гитаре, которая звучит, а не стоит в углу», — растрогала ведущая.

Реклама

Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич / © instagram.com/y.felipenko

Екатерина Мотрич не скрывает, что год без мужа дался ей нелегко, ведь он был жесток. Вдова актера признается, что хоть со временем ей стало легче, но боль не пройдет никогда. Вместе с тем Екатерина Мотрич пытается жить дальше них двоих.

«Сейчас мне легче, но это легче не лучше, потому что боль трансформировалась, стала другой и изменила ритм. Мне удалось выбороть жизнь, сделать так, чтобы были силы на жизнь за двоих, но это вовсе не означает забвение, равнодушие или конец горевания», — поделилась ведущая.

Также Екатерина Мотрич подчеркнула, что ее мужа убила страна-агрессор Россия, и она этого никогда не простит. Ведущая отметила, что необходимо искоренять все российское и никогда не забывать о том, какой ценой дается свобода.

Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич

«В этот, к концу моих лет самый печальный день года, я повторюсь: убивайте в себе все русское. Юрка убила россия. И я никогда им этого не прощу. Так как никогда не перестану нести память. Никогда не забуду все важное и неважное с ним. Никогда не перестану его любить. Никогда не позволю забыть», — добавила ведущая.

Реклама

Отметим, Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУ в апреле 2024 года. В июне 2025-го жизнь актера оборвалась. Он погиб на войне. Похоронили артиста на Берковецком кладбище в Киеве.

Напомним, недавно у певицы Камалии погиб брат на фронте. Жизнь родного человека артистки оборвалась в результате тяжелого ранения.

Новости партнеров