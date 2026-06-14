Топ-3 модных купальников лета 2026 года

Купальник / © Associated Press

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Мода на купальники уже давно перестала сводиться исключительно к практичности. Для многих из нас это способ примерить новое настроение, почувствовать себя увереннее или просто добавить немного курортной магии в обычный день у бассейна.

После нескольких сезонов спортивной эстетики, минимализма и лаконичных силуэтов дизайнеры возвращают романтику с волнистыми краями, ретро-горошком и изящными квадратными вырезами. Именно эти три тренда, по версии издания PureWow, станут главными героями пляжного сезона.

Купальники с волнистым краем

Один из самых заметных трендов лета. Этот декоративный элемент придает даже самому простому фасону мягкость и легкость.

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После многих лет увлечения спортивными моделями, вырезами и ультраминималистичными бикини мода вновь обращается к более романтичной эстетике. Волнистые линии создают нежное винтажное настроение и визуально смягчают силуэт. К тому же такие купальники особенно эффектно смотрятся на фотографиях, придавая образу дорогую курортную элегантность.

Для тех, кто не готов к ярким экспериментам, это один из самых простых способов обновить пляжный гардероб без риска.

Горошек

Еще один фаворит сезона, его популярность вполне закономерна, ведь он сочетает в себе ностальгию, легкость и французский шик.

Горошек давно ассоциируется с курортной эстетикой середины ХХ века, и именно эта атмосфера возвращается в 2026 году. На фоне однотонных нейтральных моделей и спортивных купальников он выглядит свежо и жизнерадостно.

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Черно-белый, шоколадный, красный или темно-синий горошек одинаково хорошо смотрится как на бикини, так и на цельных моделях. Добавьте большие солнцезащитные очки, соломенную шляпу или льняную рубашку, и образ мгновенно приобретет настроение отдыха на Французской Ривьере.

Квадратный вырез

Третий тренд лета 2026 года — купальники с квадратным вырезом. Этот фасон уже несколько сезонов появляется на подиумах, но именно сейчас он выходит на первый план.

Секрет популярности прост: квадратный вырез подходит практически всем. Он красиво подчеркивает линию ключиц, визуально уравновешивает пропорции и обеспечивает более удобную посадку по сравнению со многими открытыми моделями.

Обладательницам пышной груди такой крой обеспечивает дополнительную поддержку, не придавая образу спортивный вид, а для небольшой груди создает четкую и элегантную форму. Кроме того, квадратный вырез идеально вписывается в общую тенденцию возвращения моды 1990-х.

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Еще один плюс — многие цельные купальники с таким декольте легко заменяют боди. Стоит лишь добавить льняные брюки, юбку или шорты, и пляжный образ превращается в полноценный летний наряд для города.

Это лето обещает стать сезоном нежности, женственности и легкой ностальгии. Волнистые края, кокетливый горошек и квадратные вырезы демонстрируют главное настроение современной пляжной моды — меньше строгого минимализма, больше характера и удовольствия от собственного стиля.

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