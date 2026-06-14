Погода испортится / © pexels.com

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В Киеве и области в ближайшее время ожидаются грозы с кратковременными дождями, местами сильные ливни, град и шквалистые порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Объявлен I уровень опасности — желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.

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Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич предупреждал, что до 14 июня в Украине погоду определят атмосферные фронты и нестабильные воздушные массы. Поэтому в большинстве регионов днем ожидаются кратковременные ливни с грозами, а иногда возможны сильные порывы ветра и град. В то же время, на фоне высокой температуры воздуха и дефицита дождей во многих областях существенно повысится риск возникновения пожаров.

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