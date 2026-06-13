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Украину зальет дождями — и это еще не все: прогноз погоды на 14 июня
В воскресенье холодный атмосферный фронт испортит погоду в Украине.
В воскресенье, 14 июня, в ряде областей Украины ожидаются дожди и понижение температуры воздуха.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Погода в воскресенье, 14 июня
В западных областях ночью без существенных осадков, утром и днем грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15-20 м/с. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха +10+15 градусов, дневная +17+22 градуса, на Закарпатье до +24 градусов.
В северных областях ночью без осадков, днем грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15-20 м/с. Ветер западного направления, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +8+13 градусов, дневная +19+24 градуса.
В центральных областях ночью без осадков, днем местами грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны шквалы, 15-20 м/с. Ветер западного направления, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +10+15 градусов, дневная +22+27 градусов.
В южных областях ожидается без осадков. Ветер будет преобладать юго-западного направления, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +11+17 градусов, днем +23+28 градусов.
В восточных областях без осадков, только на Харьковщине днем пройдет кратковременный грозовой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +11+17 градусов, днем +23+28 градусов.
Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что уже в ближайшие дни в Украине ожидается заметное ухудшение погодных условий. Летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием, дождями, грозами и местами градом. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7 °C.