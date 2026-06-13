«Вы там как, в себе в общем-то?»: реформа ВСУ вызвала жаркие споры в Сети

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Анонсированная Министерством обороны реформа военной службы вызвала бурную дискуссию. Наибольший резонанс среди военнослужащих и пользователей Интернета вызвали новые контракты, система выплат, сроки службы и условия увольнения из армии.

TSN.uaсобрал отзывы военных и общественных деятелей об анонсированных изменениях.

Как военные и общественные деятели отреагировали на реформу ВСУ?

Одной из первых подробно отреагировала военнослужащая Ярина Черногуз, которая опубликовала развернутый анализ предложенных изменений.

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В своём посте Чёрногуз заявила, что вместо значительного увеличения боевых надбавок государство должно было бы повысить базовое денежное обеспечение всех военнослужащих. Черногуз отмечает, что военные, которые после ранения или травмы покидают передовую и переводятся на тыловые должности, могут столкнуться с резким падением доходов.

«Вместо того чтобы заманивать заоблачными цифрами надбавок, повысьте базовую зарплату всем военным», — отметила военнослужащая. По словам военной, базовое обеспечение должно учитывать рост цен с начала полномасштабной войны и составлять не менее 50 тысяч гривен.

Отдельный блок критики касался стажа службы. Черногуз считает, что реформа практически не предусматривает дополнительных финансовых стимулов для тех, кто служит длительное время. Она предложила ввести ежегодное повышение зарплаты в зависимости от стажа.

«Предоставьте за каждый год службы надбавку к зарплате хотя бы в размере 2 тысяч гривен в тылу и 3 тысяч гривен на боевых должностях. Это минимальный минимум, который будет отражать хотя бы какой-то эквивалент вознаграждения за выслугу», — говорится в сообщении.

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Кроме того, Черногуз раскритиковала предложенный механизм отсрочек после завершения службы. В частности, Черногуз считает, что продолжительность отсрочки должна определяться с учетом выслуги лет.

«Отсрочка на полгода или год — это издевательство над теми, кто служит с 2022 года или раньше. Эта категория военных должна быть выделена в отдельную категорию и получить отсрочку с учетом срока службы», — написала военная.

Кроме того, она обратила внимание на отсутствие четких разъяснений относительно сроков службы. В частности, военнослужащая задала вопрос, кого именно будут считать «служащими дольше всех», и как будет работать механизм «увольнения до конца года».

«Не получится ли так, что запустят новые контракты, всех попросят их подписать, а потом в конце года скажут: „Уходите после истечения срока только что подписанного контракта“. Последнее выглядело бы как очень циничный популизм. Поэтому было бы хорошо подробнее проинформировать о процедуре, от которой зависят планы и жизнь многих военных. Мы, кто служил еще до 2022 года, заслуживаем большего в вопросах сроков службы и отсрочек, чем люди, мобилизованные после начала полномасштабного вторжения», — добавила Черногуз.

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Отдельно Черногуз прокомментировала намерение повысить денежное довольствие командирам. Она согласилась, что более высокая оплата для командирского состава является логичной, однако обратила внимание на распространенную в армии проблему разрыва между формальными должностями и фактическими обязанностями. По ее словам, в отдельных случаях боевой работой реально руководят сержанты или другие военнослужащие, тогда как офицеры на командных должностях выполняют преимущественно административные функции. В таком случае повышенные выплаты будут получать те, кто формально занимает должность командира, а не те, кто фактически выполняет командирскую работу. По мнению военной, реформа должна учесть эту проблему.

В конце своего поста Черногуз задала вопрос, привлекали ли самих военных к обсуждению реформы. По её мнению, ряд важных аспектов для тех, кто служит годами, в нынешнем проекте остался без внимания.

Пост Ярины Черногуз

Пост Ярины Черногуз

Также позицию Ярины Черногуз поддержала жена военного Оксана Байло. В частности, она назвала предложенные изменения «очередным плевком в лицо добровольцам и их семьям».

Сообщение Оксаны Байло

На реформу отреагировал и военнослужащий Сергей Марченко. Он заявил, что прежде всего надеется на успех реформы, ведь от способности государства привлекать людей в армию зависит «выживание нас как нации и меня лично как физического лица».

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В то же время военный обратил внимание на ряд положений, которые вызывают у него сомнения. В частности, речь идет об анонсированных выплатах пехотинцам в размере 300 тысяч гривен в месяц. По словам Марченко, он скептически оценивает возможность реализации таких обещаний.

«Слабые места этого документа для меня — это, в первую очередь, объявленные заоблачные зарплаты пехотинцам в 7 тысяч долларов в месяц. Хочется верить, но у меня есть собственный опыт того, как я езжу в командировки за свой счет, и у меня возникает обоснованный скептицизм по поводу того, что государство будет платить кому-то 300 тысяч в месяц, если до сих пор не могла даже нормально компенсировать жилье в командировке», — отметил Марченко.

Кроме того, он выразил сомнения по поводу предложенной системы оплаты труда, при которой рядовой может получать больше, чем командир корпуса. По мнению Марченко, армия основана на четкой иерархии, а подобные решения могут негативно повлиять на управляемость войск.

«Такие социал-популистские идеи очень привлекательны для нетребовательной публики и точно понравятся избирателям, но такой подход может стать настоящей угрозой для управляемости армией и способности выполнять приказы», — добавил военный.

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Сообщение Сергея Марченко

Критически о новой модели службы высказалась и военнослужащая Татьяна Чорновол. Она подчеркнула, что современная война требует все более высокого уровня профессионализма, однако военные, непосредственно участвующие в боевых действиях, не получают соответствующего поощрения и влияния на принятие решений.

«Пусть это прозвучит грубо, но эффективная модель развития — это увеличение числа тех, кто идет на войну убивать, а не умирать. К сожалению, новая реформа службы снова не направлена на такую модель», — отметила военная.

Сообщение Татьяны Чорновол

Еще одним из критиков предложенных изменений стал офицер морской пехоты Дмитрий Иванов. В своем посте он заявил, что реформа больше сосредоточена на привлечении новых людей в армию, чем на удержании и мотивации тех, кто уже служит. Военный обратил внимание на то, что анонсированное повышение касается преимущественно надбавок, а не базового денежного обеспечения.

Он отметил, что наибольшее недовольство уровнем доходов в настоящее время выражают военнослужащие небоевых подразделений. В то же время основные изменения в выплатах касаются именно тех, кто непосредственно выполняет боевые задачи.

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«Ситуация немного анекдотичная, примерно такая (проведу параллель): в ближайшем спортзале агитировать за здоровый образ жизни и трезвость. То есть, идея хорошая, но целевая аудитория совсем не та. Что у нас есть: жаловались на низкую зарплату в первую очередь НЕ боевые подразделения. Не боевые, повторяю. Боевые жаловались на другие вещи — отпуска, ротации, сроки службы. Наши реформаторы все это проанализировали и… в первую очередь повысили зарплату боевым подразделениям. Нет, я абсолютно согласен, что ребята в окопах заслужили это больше всего, но и так жалоб особо не было же», — добавил военный.

Он также критически оценил предложенный подход к учету предыдущего боевого опыта. По его мнению, военнослужащие, которые служили с 2014 года или с начала полномасштабного вторжения, «фактически не принимаются во внимание».

«Теперь об отсрочке. Подпиши контракт на 24 месяца, и через 2 года у тебя появится возможность провести год дома. Если, конечно, ты воевал с 2014 по 2022 год. Если нет, то получишь полгода отсрочки. И здесь кроется самая большая подлость. Эй, работодатели! Кто возьмет на серьезную должность человека сроком на 6 месяцев?! Ага, так и вижу лес рук. Ну и интересный прикол. Подпиши контракт еще на 2 года, если воюешь с 2022 года. Уволишься в 2028 году. Подпиши контракт на 2 года, если вчера пришел в армию. Уволишься в 2028 году. Господа, вы там как, в себе в общем?», — говорится в посте.

Кроме того, военный выразил сомнение в том, что повышение выплат отдельным категориям бойцов само по себе сможет существенно повлиять на темпы набора.

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Сообщение Дмитрия Иванова

Критическую оценку реформе дал также бывший командир роты Алексей Петров. По его мнению, в представленных предложениях до сих пор нет четкого ответа на один из главных вопросов для военных — сроки службы.

Петров отметил, что любое решение о демобилизации требует заблаговременной подготовки смены для военнослужащих, которые длительное время находятся на фронте.

«Чтобы завтра освободить одну боевую единицу, вам нужно вчера призвать человека в армию. Вернее, позавчера», — написал он.

Особое внимание Петров уделил вопросам контрактов и возможного увольнения со службы. Он раскритиковал предложенный подход, при котором военнослужащие, воюющие с начала полномасштабного вторжения, по его мнению, могут быть вынуждены подписывать новые контракты для получения перспективы увольнения.

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«Если ты вдруг устал до изнеможения и, соответственно, мечтаешь уволиться (ведь уже больше четырёх лет в строю), то подписывай контракт… пехотный! И тогда, через полгода… Аххххх, не хочешь пехотный? Ну тогда все равно подписывай контракт, „просто боевой“, то есть еще на два года?», — говорится в посте.

Петров также отметил, что многие военные после многих лет службы в первую очередь хотят вернуться к своим семьям.

«Среди тех, кого я знаю (а это, поверьте, одни из лучших людей этой страны), много тех, кто мечтает о совсем другом. Быть рядом с семьей, не оглядываясь на календарь, потому что, к сожалению, отпуск снова заканчивается, не успев начаться», — отметил Петров.

Сообщение Алексея Петрова

Еще один критический комментарий опубликовал военнослужащий Александр Поддубный. По его мнению, представленная реформа фактически сводится к системе контрактов без альтернатив. Он также выразил сомнение относительно перспектив тех военнослужащих, которые не захотят подписывать контракт.

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«То есть „реформа“ ВСУ — это обязательные контракты без альтернатив? Итак, то, что мне говорили еще в марте, и я об этом писал здесь, подтвердилось — „реформа“ будет заключаться в навязывании безальтернативных контрактов. А если кто-то не захочет подписывать контракт, то будет получать базовое денежное обеспечение и служить в ВСУ, пока Зеленский не издаст указ о демобилизации — и не факт, что после завершения военного положения. С привкусом „реформа“, потому что когда доверие уничтожено ценой жизней и здоровья лучших людей, то напрасно рассчитывать на это доверие снова», — написал Поддубный.

Сообщение Александра Поддубного

Контракт как путь к ротациям

В то же время положительно об анонсированных изменениях высказался руководитель InfoLight.UA и вице-президент Фонда содействия демократии Юрий Гончаренко. Он назвал представленную Министерством обороны концепцию началом реформы мобилизации на основе ротационной модели военной службы.

По словам Гончаренко, идеи, заложенные в реформу, его команда и представители инициативы «Четкие сроки службы» продвигали с 2024 года. Он выразил уверенность, что уже в этом году могут начаться процессы увольнения военнослужащих, которые дольше всех находятся на фронте.

Гончаренко также поблагодарил команду Министерства обороны и должностных лиц, которые, по его словам, поддержали разработку реформы. В частности, он упомянул вице-премьер-министра Михаила Федорова и начальника Кирилла Буданова.

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«В ближайшее время мы опубликуем подробное разъяснение сути реформы. И, надеюсь, уже ничто не остановит эту идею, время которой пришло», — написал Горчаренко.

Сообщение Юрия Гончаренко

Еще один взгляд на необходимые изменения в армии высказал военнослужащий Мирослав Гай. Он обратил внимание на проблему эффективного использования человеческих ресурсов.

По словам Гая, украинская армия в значительной степени состоит из мобилизованных граждан, которые до войны имели разный профессиональный опыт и квалификацию. Однако эти знания не всегда учитываются при назначении на должности.

«Мы слишком бедны, чтобы неэффективно использовать самый ценный ресурс — людей», — написал он.

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Военнослужащий привел примеры, когда высококвалифицированные специалисты выполняли задачи, не связанные с их специализацией. В частности, по его словам, программисты работали в пехоте, ученые — на должностях замполитов, а профессиональные юристы после ранений попадали в территориальные центры комплектования.

Гай убежден, что при мобилизации и распределении личного состава необходимо учитывать образование, профессию и практический опыт человека.

«Моя лучшая реформа состоится тогда, когда при мобилизации начнут учитывать фактический и образовательный опыт мобилизованного и эффективно использовать его как важный кирпичик в большом здании Сил обороны», — отметил он.

По его мнению, современная армия должна максимально эффективно использовать имеющийся кадровый потенциал, ведь главным ресурсом государства во время войны остаются люди.

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«Мы должны стать самой эффективной страной в использовании ограниченного ресурса. И этот ресурс — не деньги. Это люди», — подытожил Гай.

Сообщение Мирослава Гая

Что предусматривает армейская реформа?

В пятницу, 12 июня, президент Украины Владимир Зеленский представил первые изменения в рамках реформы Сил обороны. Они касаются новых форматов контрактов, повышения выплат военнослужащим, упрощения переводов между подразделениями и механизма возвращения из СЗЧ.

Одним из ключевых нововведений станет новая система контрактов. Для пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков и военнослужащих других боевых специальностей будет введен пехотно-штурмовой контракт сроком от шести до 14 месяцев. По словам президента, средний уровень выплат по такому контракту составит около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальный может достигать 460 тысяч гривен.

Также появятся боевые контракты для операторов дронов, артиллеристов, специалистов по РЭБ и других специалистов. Для тыловых должностей, в частности бухгалтеров, поваров и делопроизводителей, предусмотрен отдельный базовый контракт. По окончании службы по каждому из новых контрактов военные будут иметь право на отсрочку как минимум на шесть месяцев.

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В рамках реформы изменится и система вознаграждений. В частности, за пребывание на позициях предусмотрена доплата в размере 10 тысяч гривен в сутки, а за участие в штурмовых действиях — до 40 тысяч гривен в день. Кроме того, военные смогут получать дополнительные выплаты за взятие противника в плен, а также ежегодную помощь на оздоровление.

Базовое денежное обеспечение также изменится. Для военнослужащих предусмотрено гарантированное базовое обеспечение в размере 20 тысяч гривен, а минимальная зарплата для тех, кто проходит службу в тылу, вырастет с 20 до 30 тысяч гривен. Кроме того, увеличат выплаты командирам боевых подразделений: комбригам — с 50 тысяч до 150 тысяч гривен, а командирам корпусов — с 92 тысяч до 230 тысяч гривен.

Отдельный блок изменений касается военнослужащих, самовольно покинувших часть. Для них запускается обновленный упрощенный механизм возвращения, который будет действовать в течение 100 дней. На первом этапе им смогут воспользоваться военные ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, а впоследствии к программе присоединится и Национальная гвардия.

Кроме того, власти объявили о поэтапном увольнении военнослужащих, которые дольше всех находятся на службе и обладают наибольшим боевым опытом. Ожидается, что этот процесс начнется до конца года.

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Среди прочих нововведений — открытие рынка рекрутинга иностранцев. К отбору добровольцев планируется привлекать частные рекрутинговые компании. По словам министра обороны Михаила Федорова, это должно помочь усилить боевые подразделения и снизить нагрузку на украинских военных.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство продолжает работать над реформой денежного обеспечения и сроков службы. По ее словам, Кабмин в настоящее время просчитывает финансовые возможности для стабильного финансирования новых выплат как в этом году, так и в последующие бюджетные периоды.

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