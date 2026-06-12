Повышение зарплат военным и новые сроки службы: в правительстве назвали дату запуска реформы армии

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Министерство обороны готовит масштабную реформу по увеличению зарплат для военных, а также установление конкретных сроков службы.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, 12 июня, на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

По ее словам, проект новой реформы Минобороны будет представлен в ближайшие недели.

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Она добавила, что в ведомстве и Кабмине обсуждают, как сбалансировать бюджет, чтобы на фоне реформирования не появились проблемы с выплатами для военных.

«Это большие деньги. Мы сейчас рассчитываем, как нам сбалансировать бюджет для того, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат, как в этом году, так и в последующих периодах», — пояснила она.

Минобороны готовит масштабную реформу армии — что известно

Ранее представители Минобороны показали народным депутатам реформу в ВСУ, в которой заложено повышение зарплат на передовой до 400 тысяч гривен, внедрение двухлетних контрактов и увольнение для отдельных категорий защитников.

Среди изменений предполагается:

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повышение базового денежного довольствия военнослужащих от 20 тысяч до 30 тысяч гривен.

увеличение зарплаты для командиров бригад, штабов, корпусов и главнокомандующего.

новая система контрактов, предусматривающая четкие сроки службы.

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