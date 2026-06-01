"Балаклавы остались, результата нет": Лубинец разнес новую реформу мобилизации

Силовые задержания и изъятие вещей: Лубинец показал видео, как ТЦК в балаклавах нарушают права людей

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг жесткой критике новую реформу мобилизации, которая вскоре должна стартовать.

Об этом уполномоченный по правам человека написал в соцсетях.

Лубинец резко отметил, что новая реформа мобилизации, которую сейчас презентует власть и которую уже называют «болезненной», рискует провалиться, если государство не начнет с уважения к собственным законам.

Он возмутился, что системные нарушения прав человека во время мобилизации до сих пор игнорируются, и призвал к немедленному созданию совместной рабочей группы.

ТЦК в балаклавах и безнаказанность

«Какой результат? Никакой рабочей группы до сих пор нет. В то же время я продолжаю получать обращения относительно системных нарушений прав человека. На практике мы видим: применение силы продолжается, задержания граждан продолжаются, изъятие личных вещей тоже. И самое циничное — это все делают в балаклавах», — рассказывает Лубинец.

Наибольшее возмущение омбудсмена вызывает то, что представители мобилизационных групп до сих пор скрывают свои лица, несмотря на публичные обещания военного руководства.

«Хотя меня уверяли, что люди в балаклавах больше не будут участвовать в таких мероприятиях. Что соответствующий приказ выполняется. Только снова: какой результат? Никакого», — пишет уполномоченный по правам человека.

Также он опубликовал видео, подтверждающее, что работники ТЦК до сих пор носят балаклавы.

Лубинец подчеркнул, что нельзя требовать от граждан добросовестного исполнения обязанностей, если отдельные должностные лица позволяют безнаказанно нарушать их права. По его мнению, доверие между обществом и государством строится на соблюдении закона, а не на громких заявлениях.

«Доверие не возникает из презентаций и громких заявлений. Оно возникает тогда, когда государство само соблюдает закон. Реформа, которая не начинается с уважения прав человека, рискует превратиться в очередную попытку сделать вид, что проблемы не существует. А она есть. И ее невозможно скрыть», — подытожил омбудсмен.

