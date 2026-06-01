Команда Трампа теряет терпение: что происходит с переговорами по Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп, который обещал быстро завершить войну России против Украины, столкнулся с тем, что переговорный процесс фактически зашел в тупик. Несмотря на заявления о близости договоренностей, реального прорыва между Киевом и Москвой до сих пор нет.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Трамп ранее неоднократно утверждал, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа после возвращения в Белый дом. Однако после многих месяцев попыток его администрация все реже говорит о конкретных сроках мирного соглашения.

Реклама

Госсекретарь США Марко Рубио уже заявлял, что Вашингтон устал от безрезультатных переговоров и готов помогать тогда, когда появится реальная возможность для завершения войны. Это свидетельствует о том, что США пока не видят быстрого дипломатического решения.

В России, по данным источников, также не удовлетворены форматом контактов с Вашингтоном. Москва якобы желает не периодических визитов спецпосланников Трампа, а постоянного переговорного процесса с рабочими группами и регулярными встречами.

Сам Трамп периодически признавал, что недооценил сложность войны между Россией и Украиной. В последние месяцы он несколько раз говорил о близости договоренностей, но переговоры каждый раз не давали результата.

На этом фоне Украина демонстрирует больше уверенности на поле боя. Украинские дальнобойные дроны и ракеты все чаще достигают целей в глубине России, в частности, энергетической инфраструктуры, заводов и военных объектов.

Реклама

В то же время Москва продолжает войну, несмотря на большие потери и рост экономического давления. По оценкам западных должностных лиц Россия потеряла сотни тысяч военных убитыми и ранеными, но Путин до сих пор не демонстрирует готовности отказаться от своих максималистских требований.

Аналитики считают, что главная проблема подхода Трампа — ставка на быструю сделку вместо длительного дипломатического процесса. Война в Украине оказалась значительно сложнее предвыборных обещаний о ее скором завершении.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский также заявил, что в настоящее время существует ограниченное «окно возможностей» для дипломатического урегулирования войны, которое, по его мнению, следует использовать до начала следующего зимнего периода.

Зеленский также сообщил, что представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев уже в ближайшее время. По словам главы государства, украинская сторона рассчитывает на их визит примерно через две недели.

Реклама

Новости партнеров