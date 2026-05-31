Зеленский заявил об "окне для переговоров" по окончанию войны — что он сказал

Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время существует ограниченное «окно возможностей» для дипломатического урегулирования войны, которое, по его мнению, следует использовать до начала следующего зимнего периода.

Об этом Зеленский сказал в интервью Face the Nation.

По словам главы государства, с конца 2025 года Россия начала терять инициативу на поле боя, а ее ежемесячные потери растут.

«Я считаю, что есть окно для переговоров, потому что каждый месяц Россия будет терять все больше и больше своих войск. Сейчас они не могут оккупировать в месяц больше территории, чем мы освобождаем», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна рассматривать возможность дипломатического урегулирования.

«Я считаю, что нам нужно найти дипломатический путь — сесть и говорить — до начала следующей зимы», — подчеркнул президент.

От чего зависит перспектива переговоров

В то же время, Зеленский отметил, что перспектива переговоров зависит от нескольких факторов, в частности от внутреннего давления в России, санкционной политики Запада и готовности Москвы к диалогу.

Президент также наметил возможную роль международных партнеров в переговорном процессе. В частности, он упомянул формат E3 (Великобритания, Франция и Германия) как потенциальных представителей Европы, а также отметил страны Северной Европы и Турцию как возможных посредников.

Это должны решить Украина и Европа. Но важно, чтобы Россия была готова к диалогу и присутствию европейских партнеров», — добавил Зеленский.

