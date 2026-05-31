В День Киева западные посольства ответили на угрозы России и сделали щемящее заявление (видео)

После заявлений РФ о возможных ударах по столице Украины посольства трех европейских стран выступили с общими обращениями. Так, ведомства Германии, Франции и Великобритании в День Киева заявили, что продолжают работать в обычном режиме, несмотря на угрозы России по поводу новых атак и призывы к иностранным дипломатам покинуть город.

Совместное заявление дипломатических миссий было обнародовано 31 мая в соцсетях.

«Мы здесь, дорогой Киев. Ты стал нам вторым домом и тебя невозможно не любить. Твоих прекрасных, мужественных людей, возвращающих свет даже после самых темных ночей. Твоя открытость мира и вера — во времена испытаний. Твое упрямство и борьбу за свободу», — говорится в обращении.

Дата публикации 15:54, 31.05.26

Дипломаты также подчеркнули, что верят в будущее украинской столицы и гордятся поддержкой Украины во время войны.

«Мы верим в твое будущее и гордимся быть рядом с тобой. Непреклонно твои — Посольство Германии, Посольство Франции, Посольство Великобритании», — отметили в совместном сообщении.

Заявление прозвучало на фоне новых угроз со стороны России. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что российская армия якобы «приступает» к системным ударам по объектам в Киеве, которые Москва считает связанными с ВСУ.

Заявление РФ об очередной атаке на Украину

25 мая МИД РФ также заявил о намерении «последовательно наносить системные удары» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, в частности в Киеве.

В российском заявлении упоминались возможные атаки на центры принятия решений и командные пункты. Отдельно Москва призвала иностранных граждан и дипломатические миссии покинуть Киев.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что такие угрозы являются попыткой психологического давления на международных партнеров и дипломатов.

«Русский шантаж не сработает», — подчеркнул глава МИД Украины, поблагодарив государства-партнера за поддержку и продолжение работы их представительств в столице.

