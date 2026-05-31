Дважды уничтожена история: россияне сожгли храм, который когда-то разрушали большевики

Циничный удар: экипаж БпЛА снял, как оккупанты целенаправленно сожгли церковь в Донецкой области

Российские войска на Славянском направлении цинично и целенаправленно уничтожили православную церковь.

Об этом сообщает 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ.

Инцидент произошел в прифронтовом селе Закитное Донецкой области.

Экипаж БпЛА этой бригады зафиксировал пожар, который охватил и уничтожил церковь после удара россиянами зажигательным боеприпасом.

Для обстрела враг использовал БПЛА, сбросив на кровлю боеприпас с зажигательной смесью. Именно такое оружие противник использует для поражения блиндажей и деревянных построек.

«Я надеялся, что в селе церковь простоит до конца и после освобождения нашими воинами, я смогу туда вернуться, но россияне… — Бог им судья», — прокомментировал капеллан 81 оаэмбр 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ иерей Ярослав.

Священник рассказал, что для него церковь имела особое значение. Здесь он лично проводил Богослужение, когда село еще не было на линии фронта.

Это второй случай уничтожения церкви российскими оккупантами в Закитном. Впервые религиозная постройка подверглась антирелигиозной кампании советской властью в 1930-х годах.

Современное здание спроектировано и построено в 2009-2010 годах, а посвящение храма состоялось 31 июля 2010 года.

Ранее сообщалось, что в почти разрушенной Константиновке остаются до 2000 человек, среди которых и мужчины призывного возраста. По словам военного, часть из них не эвакуируется из-за страха мобилизации даже несмотря на смертельную опасность.

