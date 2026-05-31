Командиры РФ ищут способы покинуть фронт из-за угрозы ударов украинских дронов — военный

Часть российских командиров пытается перевестись в тыловые подразделения. Все из-за опасений роста эффективности украинских ударов по логистике оккупационных войск.

Об этом написал украинский военный с позывным «Османом» Станислав Бунятов.

По его словам, масштабирование ударов беспилотниками средней дальности может привести к серьезным проблемам по обеспечению российских подразделений на передовой.

«Некоторые российские командиры начали искать места в тыловых частях, чтобы покинуть Украину раньше, чем произойдет полный логистический коллапс», — отметил Бунятов.

Он считает, что в случае ухудшения логистики оккупанты могут столкнуться с дефицитом личного состава, горючего и боеприпасов на позициях. По его словам, дополнительно деморализует российские войска тот факт, что украинские FPV-дроны все чаще получают цели на расстоянии 50–100 километров от линии фронта.

Бунятов подчеркнул, что расширение возможностей украинских беспилотников создает для противника новые риски даже в районах, ранее считавшихся относительно безопасными.

Ранее мы писали, что бойцы батальона беспилотных систем Третьего армейского корпуса нанесли удары по логистике российских войск на временно оккупированной Луганской области, поразив бронетехнику и склады боеприпасов. По данным военных, украинские дроны работали на расстоянии более 205 километров вглубь контролируемой врагом территории, в том числе в районе КПП «Изварино» у границы с РФ. Командир корпуса Андрей Белецкий заявил, что операция стала ответом на российские утверждения о якобы полном захвате Луганской области, а ряд городов региона теперь находятся под контролем украинских БПЛА.

