Страна НАТО мобилизует 180 тысяч военных в ходе войны — что известно

Солдат Дании / © Associated Press

Россия готовится к новой волне агрессии против европейских государств, и только колоссальные потери ее армии в Украине пока сдерживают расширение конфликта. Между тем, Дания готовится к потенциальной мобилизации 180 000 военнослужащих на случай большой войны.

Об этом сообщает датское издание DR, которое проанализировало документы по новой оборонной политике страны.

Согласно этим документам, мобилизационный резерв будут формироваться из полностью подготовленных призывников после завершения ими 11-месячной службы в Вооруженных силах Дании.

Военные планируют ежегодно привлекать в ряды вооруженных сил до 13 тысяч человек, а в мобилизационный ресурс будут включать мужчин и женщин в возрасте до 65 лет.

Для поддержки этого потенциала Вооруженные силы Дании будут проводить десятидневное учебное собрание для бывших военнослужащих в течение десяти лет после завершения ими службы.

До 2030 года обороне Дании понадобится около 6500 призывников ежегодно. Потенциальная база комплектования охватит 64 518 граждан от 18 лет, среди которых 31 634 женщины и 32 884 мужчины.

При этих параметрах страна будет привлекать примерно каждого десятого представителя соответствующей возрастной когорты, что сформирует основу стабильного пополнения подготовленного резерва.

К 2033 году потребность вырастет до 10 тысяч призывников в год. Расчетная численность 18-летних составит 61 573 человека, из которых 29 956 женщин и 31 617 мужчин.

В 2035 году военные рекомендуют довести ежегодный призыв до 13 тысяч человек. При таком сценарии служба охватит почти каждого пятого из 65483 граждан в возрасте от 18 лет (31763 женщины и 33720 мужчин), что превратит срочную службу в массовый элемент подготовки населения к потенциальным кризисным сценариям.

Таким образом, к 2040 году у Дании будет 40 тысяч солдат на активной службе, которых при необходимости будет дополнять мобилизационным ресурсом.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Дании вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие призыв женщин в армию наравне с мужчинами. В Дании призыв на военную службу используется тогда, когда не хватает добровольцев. Если раньше для женщин служба в армии была возможна только на добровольной основе, то теперь они подлежат общему призыву.

Дания следует примеру соседних Швеции и Норвегии, которые на протяжении последних лет ввели обязательный военный призыв для женщин.

