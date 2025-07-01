Дания вводит обязательный военный призыв для женщин

Женщины-военные

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С 1 июля в Даниивступает в силу новое законодательство, согласно которому женщины, достигшие 18-летнего возраста, будут подлежать обязательной военной службе наравне с мужчинами. Такое решение принято на фоне роста угроз безопасности в Европе и в условиях затяжной войны России против Украины.

Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Как пояснил руководитель датской программы призыва, полковник Кеннет Стрем, эти изменения обусловлены «ухудшением ситуации с безопасностью» в регионе. «Расширение числа призывников обеспечит нам больший боевой потенциал», — подчеркнул он.

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До сих пор участие женщин в военной службе было добровольным. В 2024 году женщины составляли лишь около 25% среди всех, кто согласился служить. Отныне женщины будут проходить отбор на срочную службу на тех же условиях, что и мужчины.

По прогнозам, к 2033 году количество новобранцев возрастет с нынешних 4 700 до 6 500 человек ежегодно. При этом численность профессиональных военнослужащих в Дании составляет лишь около 9 000 человек, при общей численности населения примерно 6 миллионов.

Правительство также планирует значительно увеличить расходы на оборону — уже в 2025 году на эти цели направят 3% от ВВП страны.

Аналитики отмечают, что ключевым толчком к пересмотру оборонной политики стала именно война в Украине. «Мы видим, как ситуация в Европе становится все более нестабильной. Дания активно участвует в защите безопасности стран Балтии, поэтому усиление оборонного потенциала стало общим приоритетом», — прокомментировала Рикке Хаугегор из Королевского оборонного колледжа Дании.

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Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен после саммита в Вильнюсе заявила, что Россия готовится к войне с НАТО. Именно поэтому надо принять соответствующие решения на саммите в Гааге.