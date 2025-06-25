В НАТО предупредили о "трудном лете" для Украины

Россия, вероятно, продолжит медленное продвижение в Украине, считают в НАТО / © ТСН.ua

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Несмотря на значительные потери, Россия, вероятно, продолжит медленное продвижение в Украине этим летом, заявили представители НАТО, описывая ситуацию как мрачную и без явных признаков прорыва с обеих сторон.

Об этом говорится в материале defenseone со ссылкой на чиновника НАТО.

«Самое главное — ситуация на поле боя остается сложной. Украинцы демонстрируют большую изобретательность… но нас ждет стрессовое и тяжелое лето», — на условиях анонимности заявил он во время саммита в Гааге.

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Российские силы продолжают «постепенно продвигаться» в Сумской области области на северо-востоке Украины и, вероятно, формируют буферную зону вокруг вторжения со стороны Курской области. Также усиливаются боевые действия на юго-востоке, в частности, в Запорожье.

Впрочем, значительных изменений на фронте не ожидается: у России не хватает резервов, чтобы воспользоваться потенциальным прорывом. По словам чиновника, в этом году РФ терпит около 1300 потерь ежедневно — в общей сложности более миллиона убитых и раненых военных.

Оборонная промышленность России продолжает работать на полную. Производство содержит примерно 130 новых или модернизированных танков ежемесячно и до 3 млн артиллерийских снарядов в год (для сравнения, армия США стремится достичь уровня 1 млн снарядов в год к 2026).

Однако эти темпы достигаются большой ценой. Экономика России близка к рецессии, гражданское популяция находится под мощным давлением.

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«Промышленность работает на грани возможностей, но страна сталкивается с нехваткой рабочей силы, большим бюджетным дефицитом, частично покрытым за счет быстро иссякаемого Фонда национального благосостояния», — сказал представитель. По его словам, фонд снизился со 150 млрд долларов до 37 млрд долларов.

Сколько еще может воевать Россия

Как говорится в источнике, Россия, вероятно, сможет финансировать войну, по меньшей мере, до 2027 года.

«Фактически Кремль жертвует долгосрочным экономическим здоровьем страны ради краткосрочного финансирования войны», — говорит представитель Альянса.

Перспективы дипломатического урегулирования остаются мрачными. НАТО сомневается, что Россия заинтересована в реальных переговорах о прекращении огня.

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В материале напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите сдержанно.

Собирается ли Путин напасть на Европу — мнение представителя НАТО

В НАТО не подтвердили слова Зеленского о возможном новом вторжении, отметив, что Путин очень серьезно относится к 5-й статье НАТО (о коллективной обороне), и привел в пример новые оборонные расходы Альянса.

Неопределенность по поводу будущей поддержки Украины нависает над саммитом. Несмотря на заявления Генсека НАТО Марка Рютте об устойчивой поддержке, администрация Трампа не проявляет готовности отправлять вооружение.

В другом брифинге представитель Альянса отметил, что американская помощь Украине продолжается и не иссякнет в ближайшее время, однако воздержался от прогнозов после завершения действующего пакета, утвержденного бывшим президентом США Джо Байденом.

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Отдельно отмечалось, что война между Израилем и Ираном замедлит поставки иранского оружия России.

«Эти события негативно повлияют на предстоящие поставки по Ирану оружия РФ — особенно баллистических ракет и артиллерийских боеприпасов. Ирану придется пополнять собственные запасы, так что на Россию останется меньше ресурсов. Однако это, вероятно, не окажет значительного стратегического влияния на поле боя», — подытожил представитель.

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