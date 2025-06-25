В НАТО попередили про "важке літо" для України

Росія, ймовірно, продовжить повільне просування в Україні, вважають у НАТО / © ТСН.ua

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Попри значні втрати, Росія, ймовірно, продовжить повільне просування в Україні цього літа, заявили представники НАТО, описуючи ситуацію як похмуру та без явних ознак прориву з обох боків.

Про це йдеться у матеріалі defenseone із посиланням на високопосадовця НАТО.

«Найголовніше — ситуація на полі бою залишається складною. Українці демонструють велику винахідливість… але на нас чекає стресове та важке літо», — на умовах анонімності заявив він під час саміту в Гаазі.

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Російські сили продовжують «поступово просуватись» у Сумськійвіра області на північному сході України та, ймовірно, формують буферну зону навколо вторгнення з боку Курської області. Також посилюються бойові дії на південному сході, зокрема в Запоріжжі.

Втім, значних змін на фронті не очікується: у Росії не вистачає резервів, аби скористатися потенційним проривом. За словами посадовця, цьогоріч РФ зазнає близько 1300 втрат щодня — загалом понад мільйон убитих і поранених військових.

Оборонна промисловість Росії й далі працює на повну. Виробництво містить приблизно 130 нових або модернізованих танків щомісяця та до 3 млн артилерійських снарядів на рік (для порівняння, армія США прагне досягти рівня 1 млн снарядів на рік до 2026-го).

Однак ці темпи досягаються великою ціною. Економіка Росії близька до рецесії, цивільне населення перебуває під сильним тиском.

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«Промисловість працює на межі можливостей, але країна стикається з нестачею робочої сили, великим бюджетним дефіцитом, частково покритим за рахунок Фонду національного добробуту, який швидко вичерпується», — сказав представник. За його словами, фонд зменшився зі 150 млрд доларів до 37 млрд доларів.

Скільки ще здатна воювати Росія

Як йдеться у джерелі, Росія, ймовірно, зможе фінансувати війну щонайменше до 2027 року.

«Фактично, Кремль жертвує довгостроковим економічним здоров’ям країни заради короткострокового фінансування війни», — каже представник Альянсу.

Перспективи дипломатичного врегулювання залишаються похмурими. НАТО сумнівається, що Росія зацікавлена в реальних перемовинах про припинення вогню.

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В матеріалі нагадують, що президент України Володимир Зеленський виступив на саміті стримано. У промові він закликав до додаткової підтримки та заявив, що диктатор РФ Путін має плани нападати на інші країни Європи. Однак цього разу він не був у центрі уваги, як минулого року.

Чи збирається Путін напасти на Європу — думка представника НАТО

В НАТО не підтвердили слова Зеленського про можливе нове вторгнення, зазначивши, що Путін дуже серйозно ставиться до 5-ї статті НАТО (про колективну оборону), і навів як приклад нові оборонні витрати Альянсу.

Невизначеність щодо майбутньої підтримки України нависає над самітом. Попри заяви Генсека НАТО Марка Рютте про стійку підтримку, адміністрація Трампа не виявляє готовності надсилати озброєння.

В іншому брифінгу представник Альянсу зазначив, що американська допомога Україні наразі триває і не вичерпається найближчим часом, однак утримався від прогнозів після завершення чинного пакету, затвердженого колишнім президентом США Джо Байденом.

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Окремо наголошувалось, що війна між Ізраїлем та Іраном сповільнить постачання іранської зброї до Росії.

«Ці події негативно вплинуть на майбутні поставки Іраном зброї РФ — особливо балістичних ракет і артилерійських боєприпасів. Ірану доведеться поповнювати власні запаси, тож на Росію залишиться менше ресурсів. Проте це, ймовірно, не матиме значного стратегічного впливу на полі бою», — підсумував представник.

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