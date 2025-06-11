Що запропонують Україні на саміті НАТО: проєкт підсумкового документа

Війська НАТО / © ТСН.ua

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У проєкті підсумкової декларації саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, відсутня згадка про перспективу вступу України до військового альянсу та обіцянка довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на текст документа.

«Односторінкова декларація фокусується лише на оборонних витратах, що різко відрізняється від минулорічної заяви, яка містила понад 5 тисяч слів і включала обіцянку довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки», — пише видання.

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У заяві Росію визнають «загрозою» євроатлантичній безпеці, однак її не називають агресором України. Немає в документі жодної згадки про Китай, який раніше називали «вирішальним фактором, що сприяв» вторгненню Росії в Україну.

Також в заяві відсутня перспектива вступу України до військового альянсу, яка була помітною на попередніх самітах. Минулорічна обіцянка Києву у розмірі 40 мільярдів доларів також не була повернута на розгляд.

При цьому союзники по НАТО розглянуть можливість включення внесків на оборону України до нового цільового показника витрат. Генсек НАТО Марк Рютте під час саміту у Гаазі зосередить увагу на досягненні угоди між членами блоку про витрати на оборону в обсязі 5% ВВП, на чому наполягають США.

У попередньому проекті підтверджується зобов’язання союзників щодо колективної оборони, що напад на одного члена вважається нападом на всіх, і союзники вживатимуть відповідних заходів.

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Стислість цьогорічної декларації пояснюють намаганням обмежити потенційну можливість публічних сварок між президентом Дональдом Трампом та його союзниками.

Проєкт, ймовірно, зміниться, перш ніж остаточна версія буде узгоджена на зустрічі в Гаазі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО в Гаазі.