РФ хоче воювати до 2045 року: зовнішня розвідка про реальні плани Кремля

СЗРУ розкрила реальні загрози РФ для Європи / © ТСН.ua

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Кремль уже веде проти європейських країн гібридну війну, паралельно опрацьовуючи сценарії прямих військових конфліктів з Європою аж до 2045 року.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

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У СЗРУ нагадали нещодавні слова російського диктатора, який на «Валдаї» запевнив, що РФ не збирається нападати на Європу. Водночас Путін попередив, що у разі «удару по Росії» Москва може застосувати «всі наявні озброєння», включно з ядерним.

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У розвідці пояснили, що така риторика — частина системної кампанії залякування європейських урядів і суспільств. Її мета — стримати військову підтримку України, послабити готовність Європи посилювати власну обороноздатність та сформувати страх перед прямою конфронтацією.

Які реальні плани Кремля

СЗРУ наголошує, що заяви Кремля не варто плутати з реальними планами. Сьогодні головна мета РФ на європейському напрямі — підірвати підтримку України. Йдеться про гібридну війну: диверсії, кібератаки, операції впливу, дезінформація, «випадкові візити» дронів та шпіонаж.

За даними СЗРУ, у Європі перебувають майже чотириста співробітників російських спецслужб.

РФ не відмовилася від планів війни з Європою

У розвідці попередили, що Росія не відмовилася від перспективи прямого воєнного протистояння з Європою. Навпаки, Москва розглядає її як один зі сценаріїв військових конфліктів до 2045 року.

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«Одразу шість із них пов’язані з Північною Європою. Активно опрацьовуються і сценарії щодо Польщі та країн Балтії. Адже путінський режим апріорі потребує зовнішнього ворога для виправдання власної політики, мобілізації суспільства та збереження контролю над ним», — йдеться в повідомленні.

Один із можливих інструментів — контрольована регіональна криза на східному фланзі НАТО. За російськими оцінками, країни Балтії є однією з найбільш вразливих ланок європейської безпеки.

Головна мета такої провокації — не стільки масштабна військова перемога, скільки дискредитація Альянсу та демонстрація його неспроможності захистити своїх членів.

Суспільний запит на агресію в Росії

За даними соціологічних досліджень (ECFR), на які посилається розвідка, російський режим будує агресивні плани зі спиранням на внутрішні настрої. Серед головних ворогів росіяни називають Велику Британію, Францію, Німеччину, Польщу, Фінляндію та держави Балтії. Попри те, що 61% опитаних росіян висловлюються за переговори, 59% вважають, що у разі їхньої невдачі потрібно посилити агресивні дії.

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Раніше видання WP злило «інсайд» про мирний план Трампа і Європи, який передбачає територіальні поступки.

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