Чи припинили США передавати розвіддані Україні: у командуванні ЗСУ розставили крапки над «і»

США / © Associated Press

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Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів, попри повідомлення західних ЗМІ про можливе обмеження співпраці через українські удари по російських НПЗ.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, а також підтвердило джерело BBC у командуванні ЗСУ.

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«Чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони? Так, ця співпраця триває», — сказав Сибіга.

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Питання виникло після російської балістичної атаки на Київ 12 жовтня. Повітряну тривогу тоді оголосили вже після вибухів, а президент Володимир Зеленський заявив, що Україна «на жаль, не отримала попередження від партнерів».

Це породило припущення, що США могли припинити передавання розвідданих після погроз Вашингтона обмежити підтримку, якщо Київ продовжить бити по російських нафтопереробних заводах.

Втім, у МЗС наголошують, що йдеться не про припинення співпраці.

За словами Сибіги, затримка з повітряною тривогою була пов’язана з використанням Росією «особливого типу озброєння».

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Що могла означати заява Зеленського

Заява президента, таким чином, стосувалася конкретної атаки та відсутності завчасного попередження про запуск ракет, а не повного припинення передачі американської розвідінформації.

«Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є», — заявив Зеленський.

За його словами, під час атаки п’ять балістичних ракет влучили по цивільній інфраструктурі Києва.

Радник президента з оборонних технологій Сергій Безкрестнов, відомий як «Флеш», зазначив, що це вже не перший випадок, коли запуск ракет із комплексу С-400 не фіксують розвідувальні служби партнерів.

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«Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно», — зазначив він.

BBC також звертає увагу, що випадки, коли балістичний удар по Києву відбувається раніше за оголошення повітряної тривоги, вже траплялися.

Які дані США передають Україні

За словами джерела BBC у військових колах, американська сторона продовжує передавати Україні інформацію за чотирма основними напрямами:

попередження про запуск балістичних ракет;

дані про цілі на території Росії;

супутникові знімки;

загальну військову аналітику.

Водночас Україна вже мала досвід повного припинення такої співпраці. За словами джерела BBC, після скандалу в Білому домі наприкінці лютого 2025 року США приблизно на два тижні зупинили передавання розвідувальної інформації та даних для наведення на цілі.

Співрозмовник видання пов’язує цей період, зокрема, із фактичним завершенням Курської операції раніше від запланованого терміну.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа нібито погрожували українським військовим і чиновникам припиненням обміну розвідувальними даними та постачання американського озброєння у рамках програми PURL, якщо Україна завдаватиме ударів по РФ.

Що відомо про удар по Києву без попередження

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки 12 жовтня Україна не отримала від партнерів завчасного попередження про балістичний удар по Києву.

За його словами, Росія випустила по столиці п’ять балістичних ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Зеленський наголосив, що розвіддані про такі пуски є критично важливими, оскільки дозволяють завчасно оголосити тривогу та врятувати життя.

Пізно ввечері 12 жовтня вибухи в Києві пролунали ще до сигналу повітряної тривоги. У Дніпровському районі було уражено об’єкт транспортної інфраструктури. Військові повідомляли, що інформації про пуски з території Росії заздалегідь не надходило.

Радник президента з оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов водночас зазначив, що це не перший випадок, коли запуск ракет із комплексу С-400 не вдається вчасно зафіксувати.

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