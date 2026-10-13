США поставили Україні ультиматум щодо Росії: чого вимагає Трамп

Зеленський і Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп опинився в новій дипломатичній кризі через Україну після рішення призупинити санкції щодо російського дизеля та вимоги до Києва припинити удари по російських НПЗ. Це викликало занепокоєння українських і європейських чиновників та загострило відносини між Вашингтоном і Києвом.

Про це повідомляє The New York Times.

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Чому Трамп вимагає від України припинити удари по російських НПЗ

За даними The New York Times, у п’ятницю, 9 жовтня, українські та європейські представники зустрілися з американськими дипломатами в гольф-клубі Shell Bay поблизу Маямі, що належить спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу. Сторони обговорювали можливі параметри майбутніх мирних переговорів. У зустрічі також брали участь представники Великої Британії, Німеччини, Франції, ЄС і НАТО.

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Обговорення затьмарила заява США про призупинення санкцій щодо російського дизельного палива. Американські представники також передали вимогу Дональда Трампа до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Коли один із українських представників запитав, що Київ отримає натомість, американська сторона наголосила: «Сполучені Штати вже багато роблять для України, зокрема надають розвідувальну підтримку, критично важливу для українських військових».

Деякі учасники зустрічі сприйняли ці слова як завуальовану загрозу можливого обмеження допомоги. Представник адміністрації Трампа заперечив, що США погрожували припинити розвідувальну підтримку, але визнав, що президент настільки розгнівався на Україну, що важко передбачити його подальші дії.

Трамп також публічно розкритикував Володимира Зеленського через удари по російській інфраструктурі.

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«Він, чорт забирай, краще зупиниться. Він хоче створювати проблеми для світу. Він хоче створювати проблеми для наших фермерів, наших ранчерів», — заявив президент США.

Пізніше Трамп стверджував, що Росія та Україна нібито погодилися на енергетичне перемир’я.

«Вони погодилися, бо я сказав, що вони погодилися», — заявив він у Білому домі.

Американський президент також висловив думку, що Володимир Путін нібито «більше зацікавлений в укладенні мирної угоди, ніж Зеленський».

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Однією з причин тиску на Київ стали ціни на дизельне паливо, зростання яких збільшує витрати американських фермерів напередодні сезону збору врожаю та проміжних виборів у США. Трамп пов’язує подорожчання пального з українськими ударами по російських НПЗ. За даними експортної статистики, на ціни також впливає війна адміністрації США з Іраном.

Рішення щодо російського дизеля розкритикували й у Конгресі США. Шість сенаторів від обох партій, серед яких республіканці Сьюзан Коллінз і Джон Кертіс, закликали адміністрацію змінити курс.

«Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, поки Росія продовжує вбивати українських цивільних. Адміністрація повинна негайно змінити курс», — заявили сенатори.

У Білому домі вважають, що енергетичні домовленості з Москвою можуть знизити ціни на пальне та продемонструвати Росії можливість повернення до світової економіки, якщо Кремль буде готовий до компромісів у війні проти України.

Енергетичне перемир’я між Україною та Росією: що заявив Трамп

У неділю, 11 жовтня, Дональд Трамп написав у соцмережах, що Росія та Україна нібито погодилися на «енергетичне перемир’я», яке мало набути чинності негайно.

«Ефективно негайно: у війні між Росією та Україною діє енергетичне перемирʼя. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!» — заявив президент США.

Однак спочатку ані Київ, ані Москва не підтвердили досягнення такої домовленості. За даними The New York Times, Трамп мав на увазі припинення ударів по нафтопереробних заводах обох країн.

Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує ідею енергетичного перемир’я та готова припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Росія зробить те саме.

«Україна підтримує перемир’я, і важливо, щоб Росія також його підтримала. Ми очікуємо деталей від американської сторони», — зазначив президент.

Після заяви Трампа російські війська продовжили атакувати українську енергетичну інфраструктуру. За словами Зеленського, під удар потрапили шість енергетичних об’єктів, зокрема в Харкові та Київській області.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив:

«Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру в ніч на неділю — лише через кілька годин після оголошення Трампом перемир’я».

Як Україна та Європа відреагували на тиск адміністрації Трампа

Європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, висловили підтримку Володимиру Зеленському. Про реакцію союзників США на заяви Дональда Трампа повідомляла The Washington Post. У Євросоюзі також наголосили, що зберігають санкції проти Росії та скорочують залежність від російського викопного палива, повідомляє Європейська комісія.

Високопосадовець ЄС Бйорн Зайберт, який був присутній на зустрічі у Флориді, провів брифінг для послів усіх 27 країн Євросоюзу. За даними дипломатів, заява американської сторони щодо російського дизеля стала для європейців несподіванкою.

Одним із головних приводів для занепокоєння стало те, що Вашингтон може взаємодіяти з Москвою активніше, ніж визнає публічно. Це посилило побоювання європейських партнерів щодо можливих домовленостей між США та Росією, які можуть безпосередньо вплинути на Україну.

Критику енергетичної угоди з Москвою висловили й у Конгресі США. Шість сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, серед яких Сьюзан Коллінз і Джон Кертіс, закликали адміністрацію Трампа негайно змінити курс. Про це повідомили Associated Press та Reuters.

«Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, поки Росія продовжує вбивати українських цивільних. Адміністрація повинна негайно змінити курс», — заявили сенатори.

Отже, рішення щодо російського дизеля викликало критику як серед європейських союзників Вашингтона, так і всередині самих Сполучених Штатів.

Як конфлікт Трампа із Зеленським може вплинути на переговори

За даними The New York Times, вимоги адміністрації Дональда Трампа обмежити українські удари по російських нафтопереробних заводах можуть змінити умови переговорів про припинення війни. Для Києва важливо, щоб енергетичне перемир’я передбачало взаємні зобов’язання: Україна заявляє про готовність припинити такі удари, якщо Росія також припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Окремим предметом суперечок стала позиція Вашингтона щодо російського дизеля. За даними Reuters, американські представники розглядали відповідні домовленості як спосіб сприяти поверненню Москви до переговорів. Однак для України послаблення обмежень щодо російських енергоресурсів означає ризик збереження доходів, які Росія може спрямовувати на продовження війни.

На перебіг переговорів може вплинути й затримка дипломатичних контактів. За інформацією The New York Times, посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Росії. Цей епізод відбувається на тлі розбіжностей між Вашингтоном і Києвом щодо умов можливих домовленостей.

Отже, ключове питання полягає в тому, чи вдасться сторонам узгодити умови перемир’я, які передбачатимуть взаємні зобов’язання України та Росії, а не односторонні обмеження для Києва.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито більше зацікавлений у завершенні війни проти України, ніж президент Володимир Зеленський.

Коментуючи власну заяву про нібито досягнуте «енергетичне перемир’я», американський президент наполягав, що домовленість існує, попри відсутність підтверджень від Києва та Москви. Він також запевнив, що Сполучені Штати змусять сторони укласти угоду.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Росія атакувала українську енергетичну інфраструктуру, попри оголошене Трампом «енергетичне перемир’я». За його словами, удари по українських об’єктах тривали, тоді як ЗСУ не атакували російські енергетичні об’єкти.

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