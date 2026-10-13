Дрони атакували два судна біля Болгарії: одне затонуло, серед врятованих — українці

Румен Радев / © Associated Press

Реклама

Поблизу узбережжя Болгарії безпілотники атакували два судна. Одне з них, за попередніми даними, затонуло, а з іншого вдалося врятувати весь екіпаж, серед якого були семеро громадян України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев.

Реклама

Йдеться про судно «Челсі 3». За словами членів екіпажу, поблизу міста Бяла по його палубі та борту вдарили три повітряні дрони.

Реклама

З судна евакуювали всіх 15 членів екіпажу — сімох українців та вісьмох громадян Азербайджану. Їх доставили до порту Варни. П’ятьом людям надають допомогу через легкі поранення.

За словами Радева, «Челсі 3» належить Україні, зареєстроване в Одесі та ходить під мальтійським прапором.

Інше судно, яке також зазнало атаки, за попередньою інформацією, затонуло приблизно за 17 миль на схід від Крапеца. Наразі відомо про одного врятованого члена екіпажу. Обставини інциденту уточнюються.

Радев заявив, що Болгарія наразі не має достатньо доказів, аби звинуватити в атаках конкретну країну. Водночас, за його словами, наслідки цих ударів вигідні Росії.

Реклама

Болгарська сторона планує викликати російську посолку Валєнтіну Мітрофанову, а також обговорити ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Софія звернулася до партнерів із проханням допомогти у розслідуванні атак та посилити спостереження за повітряним і морським простором.

Сибіга закликав посилити санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після атаки закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію та рішучіше захищати свободу судноплавства.

За його словами, удар, унаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану, демонструє свідому зневагу Росії до життя цивільних.

Реклама

«Чорне море є життєво важливою артерією глобальної продовольчої безпеки. Росія атакує його, аби перетворити голод на зброю та тримати світ у заручниках», — заявив Сибіга.

Атака на судна біля Болгарії — останні новини

Нагадаємо, 6 жовтня у Чорному морі в економічній зоні Болгарії дрони атакували два торговельні судна. Одне з них затонуло, і що з екіпажем — поки невідомо. З іншого судна врятували 18 людей.

Президент Болгарії Румен Радев повідомив, що атака сталася близько 3-ї ночі приблизно за 112 км від берега поблизу міста Бяла. Кораблі атакували повітряні та морські безпілотники. Одне з них — суховантаж Alfa Watan під прапором Того, який належить турецькій компанії та прямував до румунського порту Суліна.

Згодом, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев висловив рішучий протест та жорстко засудив атаку повітряних і морських дронів на два комерційні судна у виключній економічній зоні країни.

Новини партнерів