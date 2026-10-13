Дроны атаковали два судна возле Болгарии: одно затонуло, среди спасенных — украинцы

Румен Радев / © Associated Press

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У побережья Болгарии беспилотники атаковали два судна. Одно из них, по предварительным данным, затонуло, а с другой удалось спасти весь экипаж, среди которого было семь граждан Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

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Речь идет о судне "Челси 3". По словам членов экипажа, вблизи города Бяла по его палубе и борту ударили три воздушных дрона.

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С судна были эвакуированы все 15 членов экипажа — семь украинцев и восемь граждан Азербайджана. Их доставили в порт Варны. Пятерым людям оказывают помощь из-за легких ранений.

По словам Радева, "Челси 3" принадлежит Украине, зарегистрированной в Одессе и ходит под мальтийским флагом.

Другое судно, которое также подверглось атаке, по предварительной информации, затонуло примерно в 17 милях к востоку от Крапеца. Пока известно об одном спасенном члене экипажа. Обстоятельства инцидента уточняются.

Радев заявил, что у Болгарии пока нет достаточно доказательств, чтобы обвинить в атаках конкретную страну. В то же время, по его словам, последствия этих ударов выгодны России.

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Болгарская сторона планирует вызвать российскую посолку Валентину Митрофанову, а также обсудить ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

София обратилась к партнерам с просьбой помочь в расследовании атак и усилить наблюдение за воздушным и морским пространством.

Сибига призвал усилить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после атаки призвал партнеров усилить санкционное давление на Россию и более решительно защищать свободу судоходства.

По его словам, удар, в результате которого пострадали граждане Украины и Азербайджана, демонстрирует сознательное пренебрежение России к жизни гражданских.

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«Черное море – жизненно важная артерия глобальной продовольственной безопасности. Россия атакует его, чтобы превратить голод в оружие и держать мир в заложниках», - заявил Сибига.

Атака на суда возле Болгарии - последние новости

Напомним, 6 октября в Черном море в экономической зоне Болгарии дроны атаковали два торговых судна. Одно из них затонуло, и что с экипажем пока неизвестно. С другого судна спасли 18 человек.

Президент Болгарии Румен Радев сообщил, что атака произошла около 3 ночи примерно в 112 км от берега близ города Бяла. Корабли атаковали воздушные и морские беспилотники. Один из них — сухогруз Alfa Watan под флагом Того, который принадлежит турецкой компании и направлялся в румынский порт Сулина.

Впоследствии премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил решительный протест и жестко осудил атаку воздушных и морских дронов на два коммерческих судна в исключительной экономической зоне страны.

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