Болгария жестко ответила на атаку на суда в своих водах и экстренно созвала спецслужбы: что известно

Румен Радев / © Associated Press

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Премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил решительный протест и жестко осудил атаку воздушных и морских дронов на два коммерческих судна в исключительной экономической зоне страны. Нападение, в результате которого одно из судов затонуло, глава болгарского правительства назвал «вопиющим нарушением международного морского права».

Об этом пишет издание Euronews.

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«Такая атака в исключительной экономической зоне Болгарии абсолютно неприемлема», — заявил Радев перед началом срочного заседания правительства и силовиков.

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Он предостерег: если войну в Украине не остановить, ее масштабы и риски, вплоть до глобального конфликта, будут только расти.

«Эта ситуация существенно усложняет навигацию в Черном море, взлетают цены на страхование, а морской трафик становится очень рискованным. Мы ни в коем случае не позволим создать угрозу болгарскому побережью», — подчеркнул премьер Болгарии.

Из-за чрезвычайного происшествия в Болгарии немедленно созвали экстренное совещание с участием профильных министерств (обороны, внутренних дел, транспорта, окружающей среды), Офиса президента и спецслужб.

Зеленский: За комбинированной атакой стоит Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за ударом по гражданским судам стоит РФ, а ВМС уже находятся на прямой связи с болгарскими коллегами.

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«По нашим данным, это была российская комбинированная атака морскими и воздушными дронами. Силы обороны Украины никаких сделок в этом районе не проводили. Эта очередная трагедия — продолжение попыток России превратить западную часть Черного моря в совершенно непригодную для мореходства», — отметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что накануне атаковали судно в водах Румынии, а российские дроны регулярно нарушают воздушное пространство Молдовы.

«Россияне планируют постоянно эскалировать ситуацию. На это должен быть четкий ответ и жесткая реакция партнеров», — подчеркнул президент.

Реакция ЕС и масштабы угрозы

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала нападения на гражданское судоходство «недопустимыми» и заверила в полной солидарности со странами восточного фланга НАТО и ЕС.

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«Ситуация в Черном море становится все более тревожной. Под прицелом гражданские суда и невинные экипажи, в море уже гибнут люди», — заявила она.

Атака на суда возле Болгарии — что известно

Напомним, в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии дроны атаковали два гражданских торговых судна. Одно из них затонуло, судьба его экипажа пока неизвестна. Со второго судна спасли 18 человек.

По словам Радева, атаки произошли около 03:00 примерно в 112 км от болгарского побережья вблизи города Бяла. Речь шла о беспилотниках воздушного и морского базирования.

Одним из атакованных судов был сухогруз Alfa Watan под флагом Того. Он принадлежит турецкой компании и, по имеющимся данным, направлялся в румынский порт Сулина.

Неподалеку было атаковано еще одно судно — Able под флагом Палау. Оно перевозило зерно. Болгарские моряки спасли всех 18 членов экипажа. Среди них были 11 граждан Турции и семь граждан Индии. Два человека пострадали из-за пожара на борту. Последнее зафиксированное местоположение Able было примерно в 9 км от Alfa Watan.

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