Магнитики на дверцах могут вывести из строя ваш холодильник: что нужно знать

Магниты на холодильнике / © pixabay.com

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Многие люди, находясь в отпуске или командировке, покупают магнитик на холодильник, чтобы привезти домой, или дарят его своим близким в качестве сувенира. Однако такие, казалось бы, на первый взгляд обычные безделушки могут влиять на работу некоторых холодильников.

Об этом пишет венгерское издание Kertvar.

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Обычные магниты можно увидеть на дверцах почти в каждом доме. Они абсолютно безопасны для людей, но могут нанести вред самой бытовой технике. Больше всего от этого страдают современные холодильники с сенсорными дисплеями. Производители предупреждают, что магнитное поле может нарушать работу чувствительной электроники и со временем вообще вывести её из строя.

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Силу магнитов, которая притягивает или отталкивает предметы, невозможно увидеть, однако она влияет не только на холодильники. Например, компания Apple отмечала, что магнитные элементы в iPhone 12 могут мешать правильной работе важных медицинских приборов— в частности, кардиостимуляторов и дефибрилляторов.

Учёный из Женевского университета пояснил, чтодля старых моделей холодильников обычные магниты не представляют никакой угрозы. В такой технике просто нет электронных деталей, на которые могло бы негативно повлиять магнитное поле. Эти приборы охлаждаются благодаря тепловым насосам, поэтому безделушки на дверцах никак не мешают их работе.

К тому же сувенирные магниты слишком слабы, чтобы их излучение проникло сквозь корпус к внутренним механизмам. Исследователи популярных интернет-мифов приводят простой пример: если приложить металлическую деталь к внутренней стороне дверцы, завешенной магнитами, она сразу упадет на пол, потому что магнитная сила не проходит насквозь.

Ранее ТСН.ua сообщал, что для того, чтобы ваша стиральная машина прослужила дольше, следует избегать распространенных ошибок при стирке: не перегружать барабан, не класть слишком мало вещей и не использовать чрезмерное количество моющего средства. Перегрузка ухудшает циркуляцию воды и моющего средства и создает дополнительную нагрузку на машину, а недостаточное количество белья может вызывать вибрацию и удары во время отжима.

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