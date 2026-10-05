Почему стиральная машина сильно трясется во время отжима: эксперты назвали главные причины

Стиральная машинка трясется

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Небольшая вибрация стиральной машины во время работы, особенно на отжиме, вполне нормальна. Но если техника начинает сильно шататься, стучать или буквально передвигаться по полу, оставлять это без внимания не стоит.

Причина не обязательно означает серьезную поломку. Иногда проблему можно устранить через несколько минут без ремонта. В то же время, есть признаки, при которых сильная вибрация может свидетельствовать о неисправности деталей стиральной машины.

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О самых распространенных причинах рассказали специалисты по бытовой технике изданию Southern Living.

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Почему стиральная машина сильно трясется

По словам эксперта по бытовой технике Эми Чернофф, самой распространенной причиной является неравномерно распределенные вещи в барабане.

Особенно часто это случается во время стирки тяжелых вещей, например ковриков для ванной или одеял. Они могут сбиться с одной стороны барабана, поэтому во время вращения возникает дисбаланс.

В таком случае проблему можно попытаться устранить самостоятельно. Нужно остановить машину, дождаться разблокировки дверцы и равномернее распределить вещи в барабане.

То есть, если стиральная машина начала сильно вибрировать именно во время стирки одной тяжелой вещи, это еще не значит, что она сломалась.

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Проверьте, ровно ли стоит стиральная машина

Еще одна возможная причина — сама машина установлена неровно или одна из ее ножек отрегулирована неправильно.

Проверить это можно просто. Чернофф советует убедиться, что стиральная машина крепко опирается на все четыре ножки. Если нажать на углы, корпус не должен шататься.

Также стоит посмотреть, машина не касается стены, мебели или шлангов. При работе даже обычная вибрация в таком случае может превратиться в заметный стук.

Новая стиральная машина сильно трясется — проверьте транспортировочные болты

Если проблема возникла сразу после установки новой стиральной машины, эксперт советует проверить транспортировочные болты.

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Они необходимы для фиксации внутренних частей техники при перевозке, но перед началом эксплуатации их необходимо снять в соответствии с инструкцией производителя.

Поэтому если только что установленная машина сильно вибрирует уже во время первых циклов, следует убедиться, что этот этап подключения не пропустили.

Когда сильная вибрация может означать поломку

Насторожиться стоит, если стиральная машина раньше работала нормально, а затем внезапно начала сильно трястись во время каждой стирки.

Особенно показательна ситуация, когда техника продолжает сильно вибрировать даже с правильно распределенными вещами или без загрузки. В этом случае проблема может быть связана с системой подвески барабана.

Специалист Шон Мерфи объясняет, что определенная вибрация во время работы является нормальной. Однако если стиральная машина заметно раскачивается вперед-назад, причина может заключаться в изношенных компонентах подвески.

Эти детали помогают удерживать бак и контролировать его движение во время стирки и отжима. Поскольку они постоянно испытывают нагрузку, со временем могут изнашиваться.

Как самостоятельно проверить подвеску

Для некоторых стиральных машин с верхней загрузкой Мерфи предлагает простой тест, который может указать проблемы с подвеской. Речь идет о моделях, внутри которых есть активатор — вертикальная деталь в центре барабана.

Чтобы провести проверку, нужно нажать рукой на активатор сверху вниз, чтобы слегка опустить бак, а затем отпустить. Если подвеска исправна, при нажатии должно ощущаться сопротивление, а бак после отпуска должен быстро вернуться в исходное положение и остановиться.

Если же бак несколько раз подпрыгивает или продолжает заметно раскачиваться из стороны в сторону, это, по словам специалиста, может свидетельствовать об износе элементов подвески. Исправная система не должна допускать длительной свободной раскачки бака.

Этот тест подходит не для всех стиральных машин. Их конструкция отличается, поэтому для моделей без центрального активатора способ проверки может быть другим.

Когда нужно вызвать мастера

Сначала следует исключить простейшие причины, неравномерную загрузку, неправильное положение машины, контакт со стеной или мебелью и, для недавно установленной техники, неснятые болты.

Но есть ситуации, когда экспериментировать дальше не стоит.

По словам Черноффа, сильная вибрация становится уже вопросом безопасности, если стиральная машина начинает передвигаться по полу, бьется о стену, натягивает подсоединенные шланги или издает громкий скрежет. В такой ситуации технику лучше прекратить использовать для выяснения причин.

Если машина трясется практически во время каждого цикла независимо от загрузки, причиной могут быть изношенные детали подвески или другая неисправность, для диагностики которой уже нужен специалист.

При этом Мерфи отмечает, что неисправность подвески можно обычно отремонтировать и такая проблема достаточно распространена. Поэтому сильная вибрация еще не означает, что стиральную машину придется заменять.

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