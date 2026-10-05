Путешественник, посетивший 60 стран, назвал 5 вещей, которые стоит сделать каждому хотя бы раз в жизни

Австралийский путешественник Лукас Бранкатисано / © dailymail.co.uk

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Путешественник из Мельбурна, 29-летний Лукас Бранкатисано, потративший свои сбережения на путешествия и посетивший уже 60 стран мира, назвал пять вещей, которые каждый должен сделать до смерти.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на видео блогера, основателя сообщества для путешественников Aussies In.

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Свой путь Лукас начал с 10-месячного соло-путешествия по Латинской Америке, после чего еще почти год исследовал Европу, Азию и Африку вместе с братом и друзьями. На основе многолетнего опыта он сформировал список обязательных дел для каждого туриста.

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Пять вещей, которые следует сделать каждому

Совершить сольное путешествие в Латинскую Америку

По словам путешественника, именно эта поездка способна больше изменить жизнь. «Атмосфера и энергетика Центральной и Южной Америки заставляют людей возвращаться туда снова и снова. Если есть возможность — езжайте самостоятельно, если нет — с другом», — советует Бранкатисано.

Отправиться в путешествие вместе с братом или сестрой

Лукас провел 9 месяцев в пути со своим братом и называет это одним из лучших решений в жизни: «Общая длительная поездка, совместное решение бытовых вопросов и фотографии объединят вас на всю жизнь».

Исследовать собственную страну

Блогер отмечает, что люди часто игнорируют внутренний туризм, считая родные места обычными. Сам он в свое время объездил всю Австралию и призывает каждого открыть себе красивые уголки собственного «заднего двора».

Пожить вне родного города (или страны)

Лукас убежден, что это важно для личностного роста. Переезд в другой город или за границу позволяет увидеть новые возможности и расширить горизонты.

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Посетить 30 стран до 30 лет

Путешественник призывает инвестировать деньги в воспоминания и опыт, а не в материальные вещи. С возрастом появляется больше обязанностей, потому исследовать мир становится сложнее.

Советы австралийца вызвали оживленное обсуждение в Сети: желающие делятся своим опытом, а некоторые туристы отмечают, что именно сольные поездки и смена проживания помогли им сформироваться как личностям.

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