Жена Виктора Павлика показала себя до пластических операций и честно призналась, что изменила в себе

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

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Жена украинского певца Виктора Павлика показала себя до всех пластических операций и честно призналась, что именно меняла в своем вневшнев виде.

Блогерша Екатерина Репяхова впервые решилась на кардинальные изменения в 28 лет. Тогда она начала со своей улыбки. Избранница музыканта решила выровнять зубы. Правда, как признается блогерша, особенных проблем у нее на самом деле не было. Однако все же она решила усовершенствовать улыбку. Кроме того, раз в год Екатерина Репяхова отбеливает зубы.

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«Первое свое вмешательство я совершила в 28 лет. Я считаю, что это такой уж осознанный и взрослый возраст. Первое, с чего я начала, — это выравнивание зубов. Я поставила элайнеры. У меня не было какой-то катастрофической проблемы, но все равно мне хотелось их выровнять. Я очень довольна! Потом я сделала еще отбеливание. Сейчас делаю раз в год», — делится блогерша.

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Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

А вот на полноценную пластическую операцию Екатерина Репяхова решилась в 29 лет. Первое, что она изменила в себе — это был нос. Жена Виктора Павлика признается, что очень довольна результатом ринопластики. Хотя на самом деле, как призналась блогерша, касательно формы своего носа она никогда не комплексовала, а когда стала известной, ей навязали, что с ним что-то не так.

«Следующее мое изменение произошло, когда мне было 29 лет. Я сделала то, что совершенно перевернуло мою жизнь, восприятие себя как визуально, так и внутренне. Это ринопластика. Я не жалею ни секунды. Это самое лучшее, что произошло в моей жизни. Один из самых лучших моментов моей жизни», — делится Екатерина.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Далее блогерша сменила форму подбородка. Об этом она мечтала много лет, поскольку он ей не нравился. Также Екатерина Репяхова избавилась и от второго подбородка. Правда, блогерше пришлось дважды ложиться под нож пластического хирурга, поскольку первая операция оказалась неудачной.

«Следующая моя перемена — это подбородок. Всегда я мечтала только об одном — это изменить подбородок. Я сделала ментопластику. Подбородок у меня был скошенный, маленький, был второй подбородок, который меня очень беспокоил. Эта операция была неудачна. Полгода страдала, не принимала себя. Я делала ментопластику во второй раз. Мы поставили с хирургом меньший имплант. Совершенно уже другая ситуация», — призналась Екатерина.

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Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Больше пластических операций блогерша делать не планирует. Она регулярно посещает косметолога, делает уколы ботокса, чтобы избавиться от мимических морщин, а также контурную пластику губ. Кроме того, у блогерши есть пудровое напыление бровей, поскольку ее от природы слишком светлые.

«Далее косметология. Это ботулинотерапия, потому что у меня мимические морщинки. Делаю раз в полгода. Далее контурная пластика губ, филлер, уход за лицом регулярный. Еще пудровое напыление бровей. На этом все», — поделилась блогерша.

Напомним, недавно певица Алина Гросу ответила на упреки о пластических операциях. Артистка объяснила, чем вызваны изменения в ее лице.

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