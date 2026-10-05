Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6 жовтня

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 6 октября?

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Луна рассказывает

Нынешний день пройдет ровно, без эмоциональных всплесков и серьезных потрясений, поэтому звезды рекомендуют посвятить его отдыху от житейских передряг, ссор и конфликтов.

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Луна рекомендует

Поскольку люди в этот день будут склонны идти нам навстречу и помогать в любых ситуациях — имеет смысл воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы решить важные вопросы. Успеть сделать все, что запланировано на этот день, можно только при условии строжайшей дисциплины, не позволяющей отвлекаться на второстепенные вопросы и задачи. В любой непонятной ситуации — например, такой как в этот день — необходимо браться за уборку в доме: она поможет навести порядок не только в доме, но и на душе.

Луна предостерегает

Не зная, как действовать в той или иной ситуации, имеет смысл спросить совета у людей, которым мы доверяем — скорее всего, старших родственников — и обязательно прислушаться к их словам. Не стоит вмешиваться в чужие дела, даже прикрываясь благими намерениями, если, конечно, мы не хотим, чтобы кто-то в ответ бесцеремонно встрял в наши собственные.

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