Королева Сильвия в небесно-голубом костюме появилась на приеме в королевском дворце

Королева Сильвия и король Карл Густав с президентом Эстонии и первой леди / © Getty Images

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Король Швеции Карл Густав и королева Сильвия принимали в Королевском дворце в Стокгольме президента Эстонии Алара Кариса и его супругу Сирье Карис.

Королева Сильвия выбрала для этого выхода небесно-голубой костюм, состоявший из короткого жакета и юбки длины до колен, под жакет надела белую блузку, а к воротнику прикрепила крупную брошь.

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Королева Сильвия и король Карл Густав с президентом Эстонии и первой леди / © Getty Images

Королева также обула светлые туфли на невысоких каблуках и дополнила образ жемчужными серьгами, красивой укладкой и легким макияжем с яркой помадой на губах.

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Король Карл Густав облачился в темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и полосатый галстук, а обут в кожаные туфли.

Недавно, напомним, королевская семья Швеции полным составом посетила открытие парламента.

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