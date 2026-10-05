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Королева Сильвия в небесно-голубом костюме появилась на приеме в королевском дворце
Королевская семья Швеции устроила прием для президента Эстонии и его супруги.
Король Швеции Карл Густав и королева Сильвия принимали в Королевском дворце в Стокгольме президента Эстонии Алара Кариса и его супругу Сирье Карис.
Королева Сильвия выбрала для этого выхода небесно-голубой костюм, состоявший из короткого жакета и юбки длины до колен, под жакет надела белую блузку, а к воротнику прикрепила крупную брошь.
Королева также обула светлые туфли на невысоких каблуках и дополнила образ жемчужными серьгами, красивой укладкой и легким макияжем с яркой помадой на губах.
Король Карл Густав облачился в темно-синий полосатый костюм, белую рубашку и полосатый галстук, а обут в кожаные туфли.
Недавно, напомним, королевская семья Швеции полным составом посетила открытие парламента.