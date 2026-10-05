Елена Шоптенко раскрыла подробности свадебного образа: какое платье она выбрала для третьего брака звезда

Елена Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

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Хореограф Елена Шоптенко вышла замуж в третий раз. Радостную новость танцовщица сообщила в соцсетях и поделилась изысканными свадебными фотографиями со своего торжества. Избранником знаменитости стал австриец по имени Кристиан, который работает в сфере безопасности и управления рисками.

Елена Шоптенко в день свадьбы / © Instagram Алены Шоптенко

После шквала комплиментов, которые Елена получила в адрес своего свадебного платья, она решила рассказать о нём подробнее. Наряд невеста выбрала от известного украинского бренда WONÁ Concept, платья которого неоднократно выбирали такие мировые знаменитости, как Леони Ханне.

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Елена Шоптенко в день свадьбы / © Instagram Алены Шоптенко

«Она стала настоящей изюминкой свадьбы, так удачно подчеркнув и меня, и место, в котором мы праздновали», — написала Елена о своём платье.

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Кроме того, хореограф отметила, что выбрать платье ей помогла стилистка Татьяна Ромашко

«Именно Таня обратилась к бренду WONÁ Concept, и вместе мы выбрали эту потрясающую модель EVANGELINE. Это был непростой выбор, ведь вариантов, которые мне нравились, было много».

Платье Елены Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

«Несмотря на то, что я поклонница минимализма и гладких тканей, это фактурное платье с цветочными лепестками покорило меня. Оно очень красиво подчеркивало силуэт и в то же время напоминало мне колоски. Собственно, отразить украинскую идентичность в свадебном образе для меня было принципиально важно».

Елена Шоптенко в день свадьбы / © Instagram Алены Шоптенко

Елена Шоптенко в день свадьбы / © Instagram Алены Шоптенко

«Поскольку свадьба проходила в конце сентября, а я всегда мерзну, мы остановились на закрытом варианте — так что мне даже не пришлось задумываться о верхней одежде. При этом платье было очень удобным для активного дня: я могла свободно двигаться, обниматься и есть».

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Елена Шоптенко в день свадьбы / © Instagram Алены Шоптенко

«А вместо фаты мы выбрали венок из живых цветов от Wreath Manufactory, созданный специально для церемонии. Лепестки в венке идеально гармонировали с узором ткани».

Головной убор Елены Шоптенко / © Instagram Алены Шоптенко

«Украинские бренды — это нечто фантастическое. И я считаю своей миссией рассказывать о наших дизайнерах всему миру. Носить украинскую одежду должно быть честью не только для нас, но и для иностранцев. И это один из самых красивых моих образов за всю жизнь! Спасибо от всей души».

Елена Шоптенко в день свадьбы / © Instagram Алены Шоптенко

Кроме того, Елена опубликовала в своём Instagramсерию видео, в которых показала, как впервые распаковывала наряд, как готовилась к церемонии и моменты самого торжества.

© Instagram Алены Шоптенко

© Instagram Алены Шоптенко

© Instagram Алены Шоптенко

© Instagram Алены Шоптенко

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