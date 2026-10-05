«Стальной фронт» передал 157-й ОМБр квадроциклы и мобильные бани: общий объем помощи уже 234 млн грн

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157 отдельная механизированная бригада получила очередную партию помощи в рамках инициативы «Стальной фронт Рината Ахметова». На этот раз военным передали семь квадроциклов и четыре мобильных бани.

Общий объем помощи 157 ОМБр с начала сотрудничества уже составляет 234 млн грн. В 2026 году бригада получила пособия на 76,6 млн грн.

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Квадроциклы нужны военным, прежде всего, для мобильности. Благодаря небольшим габаритам и высокой проходимости они позволяют быстро передвигаться по сложной местности там, где использование автомобилей или более тяжелой техники затруднено. Их можно использовать для оперативного перемещения людей, небольших грузов и снаряжения между позициями.

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Мобильные бани решают другую постоянную проблему фронтового быта. В условиях длительного пребывания военных на позициях возможность нормально помыться, согреться, переодеться и привести себя в порядок имеет вполне практическое значение. Такие комплексы можно разворачивать там, где нет стационарной бытовой инфраструктуры.

Мы постоянно общаемся с военными и пытаемся закрывать именно те потребности, которые они определяют для себя приоритетными. Сегодня передаем 157-й бригаде четыре мобильных бани и семь квадроциклов. Квадроциклы нужны для мобильности, бани помогают обеспечить нормальные бытовые условия для людей, работающих каждый день в очень сложных условиях. И это одна из очередных передач в рамках нашей системной поддержки бригады», — отметил представитель «Стального фронта».

157 ОМБр получает поддержку «Стального фронта» на постоянной основе. Помощь формируется в соответствии с запросами военных и включает в себя технику, оборудование и другие средства, необходимые подразделениям для выполнения задач и обустройства быта.

Напомним, «Стальной фронт Рината Ахметова» — милитарная инициатива, в рамках которой предприятия SCM системно помогают Силам обороны Украины. Военным передают транспорт, дроны, средства связи и РЭБ, защитное оборудование, специальную технику, а также продукцию собственного производства предприятий группы.

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157 отдельная механизированная бригада является одним из подразделений, которым «Стальной фронт» помогает системно. Нынешняя передача квадроциклов и мобильных бань является очередной в рамках этого сотрудничества. Общая сумма помощи бригаде составляет 234 млн. грн., из которых 76,6 млн. грн. передано в 2026 году.

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