Почему мы устаем от общения и что на самом деле происходит с нашим мозгом

Усталость от общения / © Credits

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После длительной семейной встречи, шумного мероприятия или затяжных рабочих совещаний даже мысль о новом телефонном звонке может вызвать глубокую усталость. В такие моменты мы привыкли говорить: «у меня разрядилась социальная батарейка». Впрочем, по словам психотерапевтов, эта популярная метафора слишком упрощена и не отражает настоящих процессов, происходящих с нами.

Об этом пишет венгерское медицинское издание Egészségkalauz.

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Как объясняет терапевт Даниэль Фрейк, общение — это сложный многоуровневый процесс. То, что мы обычно называем «истощением», действительно может оказаться сенсорной перегрузкой, эмоциональной усталостью, тревожностью или банальным нехваткой физических сил.

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Что происходит в мозге во время разговора

Внешне диалог кажется простым, однако в это время человеческий мозг выполняет колоссальную работу. Мы одновременно анализируем язык, тон голоса, язык тела, мимику и социальные сигналы собеседника. Параллельно нервная система оценивает уровень сохранности среды.

Кроме этого, часто включается метакогниция — постоянный самоконтроль: «Правильно ли я ответил? Не звучало ли это глупо? Как на меня посмотрели? Такое ментальное напряжение сопровождается физическими реакциями — изменением дыхания, ускорением пульса и напряжением мышц, из-за чего человек испытывает физическую усталость.

Почему часы общения не имеют решающего значения

Психотерапевт Мэдисон Джекоби отмечает, что решающим является не время, проведенное среди людей, а уровень комфорта. Двухвидный напряженный разговор может истощить больше, чем весь день, проведенный с близким другом, рядом с которым не нужно подбирать слова и конструировать искусственное поведение.

Кроме того, большую роль играет окружающая среда: шумный ресторан заставляет мозг фильтровать десятки посторонних звуков, в то время как разговор во время спокойной прогулки требует гораздо меньше ресурсов.

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Опасность концепции «социальной батарейки»

Эксперты предостерегают: если воспринимать каждую встречу как неизбежную потерю энергии, человек рискует попасть в ловушку самоизоляции. Исследования показывают, что отсутствие качественного общения и одиночество вызывают не меньшую усталость, чем громкие компании.

«Дело не всегда в том, что вам нужно меньше людей. Возможно, вам нужно меньше шума, меньше самоконтроля, меньше компания или просто больше настоящей, безопасной связи», — заключают специалисты.

Напомним, психологи и эксперты объяснили, почему привычный отдых больше не спасает от хронического стресса войны и как научиться замечать скрытые сигналы перегрузки организма.

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