Чому ми втомлюємося від спілкування і що насправді відбувається з нашим мозком

Втома від спілкування / © Credits

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Після тривалої сімейної зустрічі, шумного заходу чи затяжних робочих нарад навіть думка про новий телефонний дзвінок може викликати відчуття глибокої втоми. У такі моменти ми звикли казати: «у мене розрядилася соціальна батарейка». Втім, за словами психотерапевтів, ця популярна метафора є надто спрощеною і не відображає справжніх процесів, що відбуваються з нами.

Про це пише угорське медичне видання Egészségkalauz.

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Як пояснює терапевт Даніель Фрейк, спілкування — це складний багаторівневий процес. Те, що ми зазвичай називаємо «виснаженням», насправді може виявитися сенсорним перевантаженням, емоційною втомою, тривожністю або банальним браком фізичних сил.

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Що насправді відбувається в мозку під час розмови

Зовні діалог здається простим, однак у цей час людський мозок виконує колосальну роботу. Ми одночасно аналізуємо мову, тон голосу, мову тіла, міміку та соціальні сигнали співрозмовника. Паралельно нервова система оцінює рівень безпеки середовища.

Окрім цього, часто вмикається метакогніція — постійний самоконтроль: «Чи правильно я відповів? Чи не звучало це безглуздо? Як на мене подивилися?». Таке ментальне напруження супроводжується фізичними реакціями — зміною дихання, прискоренням пульсу та напругою м’язів, через що людина відчуває фізичну втому.

Чому години спілкування не мають вирішального значення

Психотерапевтка Медісон Джекобі зазначає, що вирішальним є не час, проведений серед людей, а рівень комфорту. Двохвидинна напружена розмова може виснажити більше, ніж увесь день, проведений із близьким другом, поруч із яким не потрібно підбирати слова та конструювати штучну поведінку.

Крім того, велику роль відіграє довкілля: шумний ресторан змушує мозок фільтрувати десятки сторонніх звуків, тоді як розмова під час спокійної прогулянки вимагає значно менше ресурсів.

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Небезпека концепції «соціальної батарейки»

Експерти застерігають: якщо сприймати кожну зустріч як неминучу втрату енергії, людина ризикує потрапити в пастку самоізоляції. Дослідження показують, що відсутність якісного спілкування та самотність спричиняють не меншу втому, ніж гучні компанії.

«Справа не завжди в тому, що вам потрібно менше людей. Можливо, вам потрібно менше шуму, менше самоконтролю, менша компанія або просто більше справжнього, безпечного зв’язку», — підсумовують фахівці.

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