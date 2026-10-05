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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
398
Час на прочитання
2 хв

"Такого ще не було": переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням про війну в Україні

Яна Пасинкова передбачила, що восени росіяни отримають на фронті важливу поразку, про яку мовчатимуть. Також вона зробила тривожне передбачення про обстріли України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Відома тарологиня, переможниця «Битви екстрасенсів» зробила нове передбачення про війну Росії проти України. Вона вважає, що росіяни і надалі обстрілюватимуть наші міста, проте загарбники на фронті зазнають нищівної поразки.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«Попри те, що відбувається зараз, я бачу хороші новини для нас. Їх (росіян — ред.) дії на фронті: ця осінь на фронті буде символом поразки РФ. Так як цієї осені вони програють, такого не було. Це — прекрасна новина. Але вони будуть це приховувати і казати: давайте зафіксуємо те, що є», — сказала Яна Пасинкова.

Екстрасенска також передбачає, що обстріли України триватимуть. Проте вона переконана, що це триватиме не безкінечно.

«Ми з вами це казали також декілька ефірів тому, що вони отримали величезну підтримку. І саме тому вони бють, як не в себе, бо в них нема більш нічого, розумієте, абсолютно нічого», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також відомий український астролог Влад Росс вважає, що російський диктатор Путін ніколи не закінчить війну Росії проти України.

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