Речниця російського МЗС Марія Захарова / © Associated Press

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У Росії різко відреагували на попередження німецької розвідки про небезпеку прямого зіткнення між двома державами. У МЗС країни-агресорки звинуватили Берлін у спробах втягнути німців у конфронтацію.

Про це заявила заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, повідомили засоби масової пропаганди РФ.

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Захарова сказала, що люди на кшталт канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і очільника розвідки країни Мартіна Єгера нібито намагаються втягнути громадян ФРН у протистояння з Росією.

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Так речниця МЗС відреагувала на заяву Єгера, який висловив думку про ймовірну загрозу силового конфлікту між Німеччиною та Росією.

Нагадаємо, Єгер попередив про ризик прямого зіткнення з Росією, яка може вдатися до обмежених операцій проти країн НАТО за сценарієм «зелених чоловічків», аналогічних захопленню Криму 2014 року. За його словами, Німеччина стала однією з головних цілей Москви, оскільки перешкоджає її гегемоністським планам у Європі.

Окремо Єгер зазначив, що війна в Україні входить у надзвичайно небезпечну фазу, і Кремль готує безпрецедентні за жорстокістю атаки на зимовий період, прагнучи досягти успіхів на тлі внутрішнього тиску.

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