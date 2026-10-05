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У Росії істерика через попередження Німеччини про прямий конфлікт
У Москві одразу заявили про нібито «втягування» німців у конфронтацію.
У Росії різко відреагували на попередження німецької розвідки про небезпеку прямого зіткнення між двома державами. У МЗС країни-агресорки звинуватили Берлін у спробах втягнути німців у конфронтацію.
Про це заявила заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, повідомили засоби масової пропаганди РФ.
Захарова сказала, що люди на кшталт канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і очільника розвідки країни Мартіна Єгера нібито намагаються втягнути громадян ФРН у протистояння з Росією.
Так речниця МЗС відреагувала на заяву Єгера, який висловив думку про ймовірну загрозу силового конфлікту між Німеччиною та Росією.
Нагадаємо, Єгер попередив про ризик прямого зіткнення з Росією, яка може вдатися до обмежених операцій проти країн НАТО за сценарієм «зелених чоловічків», аналогічних захопленню Криму 2014 року. За його словами, Німеччина стала однією з головних цілей Москви, оскільки перешкоджає її гегемоністським планам у Європі.
Окремо Єгер зазначив, що війна в Україні входить у надзвичайно небезпечну фазу, і Кремль готує безпрецедентні за жорстокістю атаки на зимовий період, прагнучи досягти успіхів на тлі внутрішнього тиску.