Як утеплити старі вікна від протягів: простий забутий трюк

Як утеплити вікна

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Восени та взимку навіть добре прогріта кімната може залишатися некомфортною через холод біля вікон. Штори рухаються, підвіконня стає холодним, а біля рами відчувається потік повітря. Особливо часто така проблема виникає зі старими дерев’яними вікнами та пластиковими конструкціями, які з часом почали пропускати повітря.

Перш ніж викликати майстра або міняти ущільнювачі, можна спробувати простий тимчасовий спосіб. Для нього знадобляться речі, які є майже в кожному домі.

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Як утеплити старі вікна: що знадобиться для старого способу

Є простий спосіб тимчасово закрити невеликі щілини у вікнах і зменшити протяги. Для цього знадобляться звичайний білий туалетний папір і клей ПВА нагадують у виданні Kertészkedj.

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Туалетний папір потрібно перетворити на густу масу, якою можна буде заповнити щілини у вікні. Після висихання його волокна заповнюють щілину, а клей утримує їх разом.

Для цього потрібно:

порвати кілька аркушів білого туалетного паперу на дрібні шматочки;

залити їх невеликою кількістю теплої води;

почекати, поки папір повністю розмокне;

відтиснути зайву воду;

поступово додати клей ПВА і перемішати, щоб утворилася густа пластична маса.

Консистенція має бути такою, щоб суміш можна було втиснути у вузьку щілину і вона не витікала.

Як закрити щілини біля вікна

Готову масу потрібно наносити лише на нерухомі ділянки конструкції. Наприклад, на невеликі щілини між віконною рамою і стіною або між рамою та підвіконням.

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Масу обережно втискають у щілину дерев’яною паличкою або невеликим шпателем, а поверхню вирівнюють. Після висихання вона утворює щільний шар, який перешкоджає вільному проходженню повітря.

Сам принцип простий: якщо холодне повітря потрапляє до кімнати через отвір навколо рами, заповнення цього отвору зменшує повітрообмін. Професійне герметизування щілин навколо вікон працює за тим самим принципом. Звичайно папір із ПВА — лише тимчасова домашня альтернатива, а не повноцінна заміна герметика.

Спочатку потрібно визначити, звідки саме дме

Не кожне відчуття холоду біля вікна означає, що між рамою і стіною є щілина.

Найпростіше пройтися вздовж рами з тонкою смужкою паперу. Якщо в певному місці вона помітно рухається, там може проникати повітря. Саме цю ділянку потрібно оглянути уважніше. Використовувати для перевірки запалену свічку, як іноді радять у побутових інструкціях, необов’язково — папір дозволяє зробити це без відкритого вогню.

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Причина протягу може бути й іншою, зношений гумовий ущільнювач, неправильне прилягання стулки або помилки під час монтажу вікна. Крім того, холодне скло саме по собі може створювати рух охолодженого повітря, який людина сприймає як протяг.

Тому закладати всі щілини підряд не варто.

Які місця закривати не можна

Особливо обережно потрібно поводитися з пластиковими вікнами. Паперово-клейову масу не можна наносити на петлі, замки, ручки та місця, де рухається стулка.

Також не можна закривати дренажні отвори в нижній частині пластикової рами. Через них назовні відводиться вода, яка потрапляє всередину конструкції. Якщо заблокувати ці отвори, волога може накопичуватися в рамі.

Не варто наносити суміш і безпосередньо на гумові ущільнювачі. Якщо саме вони перестали щільно прилягати, правильніше перевірити їхній стан та за потреби замінити.

Наскільки довго прослужить така «латка»

Розраховувати на багато років не потрібно. Туалетний папір і ПВА не створені як професійний матеріал для герметизації вікон.

Через вологість, конденсат і перепади температур така маса з часом може потріскатися або почати відставати від поверхні. У першоджерелі цей спосіб також називають тимчасовим рішенням приблизно на один холодний сезон.

Особливо обережно варто використовувати його на пофарбованих дерев’яних рамах, перед нанесенням краще перевірити суміш на невеликій непомітній ділянці, адже після видалення клею покриття може пошкодитися.

Що робити, якщо протяг не зникає

Якщо проблема в щілині між стулкою та рамою, паперова маса не допоможе — вона просто завадить нормально відкривати вікно. Для таких місць краще використовувати ущільнювальну стрічку для рухомих частин вікон, а герметик — для нерухомих щілин.

У пластикового вікна також може бути порушене регулювання притиску стулки. У такому разі конструкцію потрібно відрегулювати, а якщо ущільнювач став твердим, потріскався або деформувався — замінити його.

Якщо ж повітря проходить між рамою і стіною через неправильний монтаж, краще усунути причину професійно.

Чи допоможе це зберегти тепло

Якщо причина саме у невеликій наскрізній щілині, її закриття зробить ділянку біля вікна комфортнішою. Загалом усунення витоків повітря є одним зі способів зменшити втрати тепла, герметизація повітряних витоків та утеплення можуть знизити річні витрати енергії приблизно до 10%.

Але старий спосіб із папером і ПВА доречний насамперед тоді, коли потрібно швидко і дешево закрити одну-дві невеликі нерухомі щілини на зиму. Якщо вікно продуває по всьому периметру або проблема повторюється щороку, краще знайти причину й зробити нормальну герметизацію.

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