"Зелені чоловічки" можуть з’явитися в країні НАТО: тривожне попередження з Німеччини

Армія Німеччини / © Associated Press

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Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер попередив про зростання ризику безпосереднього зіткнення з Росією. За його словами, Москва може вдатися до обмежених операцій проти країн НАТО за сценарієм «зелених чоловічків», хоча ознак підготовки до повномасштабного нападу наразі немає.

Про це Єгер заявив під час виступу перед німецькими парламентарями, пише Politico.

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«Німеччині загрожує бути втягнутою у насильницький конфлікт із Росією», — заявив очільник BND.

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За його словами, Берлін став однією з ключових цілей російських дій, оскільки перешкоджає прагненню Москви посилити свій вплив у Європі.

«Німеччина стала серйозною перешкодою для гегемоністського проєктування сили Росії в Європі і, як наслідок, основною ціллю російських дій», — наголосив Єгер.

Як один із прикладів він навів спробу атаки на український вантажний літак Ан-2 в аеропорту Лейпцига у серпні.

«Зелені чоловічки» замість великого вторгнення

Єгер зазначив, що наразі не бачить доказів підготовки Росією масштабного нападу на державу-члена НАТО.

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Водночас він не виключає менш масштабних і цілеспрямованих операцій.

«Ми вважаємо цілком можливим, що Росія може проводити цілеспрямовані, менш масштабні операції», — сказав очільник німецької розвідки.

За його словами, вони можуть нагадувати дії так званих «зелених чоловічків», яких Росія використовувала під час захоплення Криму 2014 року.

У BND очікують посилення атак на Україну

Окремо Єгер попередив, що війна Росії проти України входить у «нову і надзвичайно небезпечну фазу».

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На його думку, Кремль прагнутиме продемонструвати військові успіхи на тлі зростання внутрішнього та економічного тиску.

«Росія сповнена рішучості поставити Україну на коліна цієї зими. Ми повинні очікувати російських атак такої сили й жорстокості, яких ми ще не бачили в подібних масштабах», — заявив він.

Єгер вважає, що Володимир Путін уже не може просто припинити війну без ризиків для власної внутрішньої позиції.

«Він має продемонструвати успіх в Україні, який із російської точки зору виправдав би величезні жертви, зазнані досі», — підсумував глава BND.

Німеччина та Польща говорять про гібридну загрозу з боку РФ

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін фіксує регулярні порушення повітряного простору та гібридні атаки на інфраструктуру країни. Одним із найсерйозніших епізодів він назвав інцидент у лейпцизькому аеропорту.

«Лише завдяки щасливим випадкам вдалося уникнути вибухів, які могли спричинити людські жертви. Ми зробили з цього висновки», — сказав Мерц.

За його словами, Німеччина вже вжила низки заходів у відповідь: закрила російське консульство у Бонні та Російський дім у Берліні, а також вислала низку громадян РФ.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що наразі не бачить ознак підготовки Росії до повномасштабного вторгнення в одну з країн НАТО. Проте, за його словами, РФ уже веде проти Європи гібридну війну, а відповідь Альянсу на можливу серйозну атаку залежатиме від політичного рішення союзників.

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