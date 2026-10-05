НАТО розробляє "Теорію перемоги" над Росією: Bloomberg розкрило її суть

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич / © Associated Press

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Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич готує секретнустратегію швидкої перемоги у разі нападу Росії на східний фланг. Документ під назвою «Теорія перемоги» фокусується на інтеграції новітніх технологій, зокрема недорогих дронів та систем зі штучним інтелектом.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

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«Теорія перемоги» НАТО — в чому її суть

За інформацією видання, розсекречену версію «Теорії перемоги» представлять 12 жовтня у Польщі на тлі зростання напруженості у відносинах між НАТО та Росією.

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Як розповіли знайомі з питанням високі представники та дипломати, у документі буде описано можливий алгоритм дій Альянсу у разі вторгнення Росії на територію країн НАТО. Останнім часом дедалі частіше з’являються повідомлення про можливі плани Москви щодо такого сценарію.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що наразі немає ознак підготовки Росії до традиційного військового нападу на Альянс. За його словами, Європа водночас повинна бути готовою до тривалих гібридних атак.

Прессекретар Гринкевича полковник Мартін О’Доннелл не став розкривати подробиці стратегії, проте підкреслив суто оборонний характер НАТО.

«Теорія перемоги верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі проста: зберегти перевагу НАТО. З огляду на нестабільне та складне глобальне безпекове середовище, нам необхідно вже зараз створити умови для стримування агресії і, якщо буде потрібно, перемогти у разі нападу», — розповів О’Доннелл.

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Що має продемонструвати підготовка «Теорії перемоги»

Загальні принципи, за якими НАТО планує вести війну, вже відомі, однак Альянс нечасто публічно розкриває деталі своїх підходів. Підготовка «Теорії перемоги» має продемонструвати суспільству готовність блоку до потенційних загроз, а також пояснити, що саме стоїть за рішеннями щодо збільшення оборонних видатків.

За словами джерел, документ покликаний показати союзникам, яким чином НАТО планує поєднувати традиційні види озброєння з новими можливостями, що активно розвинулися після початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року. Також стратегія має стимулювати держави Альянсу збільшувати оборонні інвестиції та посилювати підготовку.

У стратегії окремо підкреслюється оборонний характер НАТО та важливість недопущення ненавмисної ескалації. Водночас документ передбачає спільну протидію гібридним загрозам — агресивним діям, які не переходять межу відкритого збройного конфлікту. Такий підхід розглядається як складник загальної політики стримування. Демонстрація військової готовності, згідно зі стратегією, має переконати потенційного противника у неможливості перемоги.

Як НАТО планує зупиняти Росію у разі війни

У разі безпосереднього нападу Альянс планує зупиняти наступ за допомогою сухопутних військ та інших спроможностей у межах Східнофлангової ініціативи стримування НАТО. Концепція передбачає:

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широке застосування дешевих безпілотників,

застосування систем із мінімальним залученням людей,

застосування технологій наведення на основі штучного інтелекту.

Після отримання необхідної свободи дій Альянс має намір завдати ударів по системах командування та управління противника, що дозволить швидко завдати російським силам нищівної поразки.

Військові витрати НАТО

На тлі війни в Україні країни НАТО, насамперед європейські союзники, помітно наростили оборонні видатки. Водночас між ними тривають дискусії щодо розподілу ресурсів між традиційними видами озброєння, зокрема танками, та новітніми технологіями, значення яких суттєво зросло під час війни.

Влітку США направили державам-членам НАТО спеціальний опитувальник, щоб оцінити рівень їхніх оборонних витрат, а також підтримку політики президента Дональда Трампа. Отримані дані мають врахувати під час ухвалення рішень щодо запланованого скорочення американської військової присутності та ресурсів, залучених до захисту Європи.

Крім того, Вашингтон поцікавився у союзників, чи мають вони додаткові військові сили, які можна передати під командування НАТО для виконання оборонних планів, розроблених Гринкевичем.

До слова, адміністрація США не запросила низку ключових союзників (зокрема Велику Британію, Францію та країни Балтії) на зустріч у Польщі щодо трансформації НАТО, ініційовану Пентагоном. До вузького формату («Бергенської групи») увійшли Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Німеччина, Нідерланди, а згодом може долучитися Данія. Пентагон пояснює це вибором союзників із високими витратами на оборону та готовністю до практичних кроків, проте в Європі вимагають пояснень через побоювання розколу Альянсу на «хороших» і «поганих» та створення напруженості всередині НАТО.

Російська агресія проти НАТО — попередження експертів

Нагадаємо, за словами польського аналітика Мацея Коровая, Росія готує масштабні провокації та диверсії проти країн Балтії (Естонії, Литви та Латвії), щоб розхитати єдність НАТО та примусити Захід до вигідних для себе переговорів. Кремль може влаштувати інцидент із масовими жертвами під чужим прапором, після чого розраховує перейти до відкритого ядерного шантажу — наприклад, здійснити попереджувальний ядерний вибух на Балтиці, щоб вимагати поділу світу на сфери впливу і проігнорувати інтереси України.

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