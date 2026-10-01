"Вся Росія платить величезну ціну": Рютте зробив заяву про РФ у війні проти України

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наслідки війни відчувають не лише українці. За його словами, Росія також платить високу ціну за рішення Володимира Путіна продовжувати війну проти України.

Слова Рютте передає ClashReport.

Реклама

«Страждають не лише українці. Вся Росія платить величезну ціну за війну, яку він обрав», — сказав Рютте.

Реклама

Він заявив, що російське керівництво щомісяця відправляє на фронт десятки тисяч молодих росіян.

«Путін щомісяця відправляє десятки тисяч молодих росіян на смерть ні за що», — зазначив генеральний секретар НАТО.

За словами Рютте, Росія не досягає поставлених на полі бою цілей, а спроби залякати Захід також не дають результату.

«Він зазнає невдачі на полі бою і не може нас залякати», — сказав Рютте.

Реклама

У НАТО заявили про готовність захищати територію Альянсу

Генсек НАТО також наголосив, що країни Альянсу мають необхідні можливості для захисту своєї території.

«Ми маємо все необхідне, щоб захистити кожен сантиметр території союзників і залишатися сильними, готовими та здатними протистояти будь-якій загрозі», — заявив він.

Рютте також звинуватив Кремль у спробах посіяти розбіжності між союзниками та змусити їх припинити підтримку України.

«Кремль намагається розділити нас і змусити нас відмовитися від допомоги Україні», — сказав він.

Реклама

Водночас, за його словами, позиція НАТО залишається незмінною.

«Наше послання чітке: зберігайте спокій, продовжуйте робити свою справу і продовжуйте підтримувати Україну», — наголосив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, раніше Марк Рютте жорстко відповів на ядерний ультиматум РФ щодо Калінінграда.

Новини партнерів

Новини партнерів