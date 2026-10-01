На Житомирщині засудили агента РФ, який підірвав людину: скільки років дали

Вʼязниця

Реклама

На Житомирщині суд призначив 13 років ув’язнення з конфіскацією майна агенту РФ, який у вересні 2025 року організував теракт у Коростишеві. Внаслідок вибуху загинув житель Бердичева.

Про це пише СБУ.

Реклама

Як встановило слідство, чоловік заклав саморобний вибуховий пристрій поблизу кладовища, замаскувавши його під вогнегасник. Для спостереження за місцем майбутнього теракту він залишив неподалік смартфон із камерою, до якого російські спецслужби мали віддалений доступ.

Реклама

За допомогою камери росіяни відстежили появу жертви та дистанційно привели вибухівку в дію.

Виконавцем виявився житель Коростишева, якого російські спецслужби завербували через Telegram. За даними СБУ, чоловік шукав там гроші на наркотики, коли на нього вийшли представники РФ і запропонували заробіток за виконання злочинного завдання.

Для підготовки теракту він орендував квартиру в Житомирі, де за інструкціями російських кураторів зібрав вибуховий пристрій із підручних засобів.

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка протягом восьми годин після вибуху.

Реклама

Суд визнав його винним у терористичному акті, що призвів до загибелі людини, незаконному придбанні та зберіганні вибухового пристрою, а також його незаконному виготовленні.

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив агенту РФ 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією. Процесуальний супровід забезпечувала Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Як відомо, 14 вересня 2025 року на околиці Коростишева на Житомирщині стався вибух, унаслідок якого загинув 34-річний житель Бердичева. Правоохоронці встановили, що до теракту причетний 31-річний місцевий житель, якого, за даними СБУ та поліції, завербували російські спецслужби через Telegram. Чоловіка затримали приблизно за вісім годин після вибуху та взяли під варту. Під час обшуку в нього знайшли телефон із доказами контактів із російською стороною.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів