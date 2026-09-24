Наводив ракети на своїх: викрито російського агента у лавах ЗСУ

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Служба безпеки України затримала військовослужбовця ЗСУ, якого завербувала ФСБ. Російський агент готував ракетний удар по підрозділу, де сам проходив службу та який займався відновленням українських безпілотників.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про зрадника

За даними СБУ, мобілізований військовий наводив російський вогонь на позиції своєї мотопіхотної бригади на Харківщині. Зокрема, він передав російському куратору координати ремонтного батальйону, який відновлював безпілотні авіакомплекси.

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Після цього агент планував залишити територію військового об’єкта напередодні російського удару. Для цього він збирався нібито поїхати до шпиталю.

Контррозвідники СБУ затримали його у службовому автомобілі, коли він виїхав за межі військової частини. Паралельно спецслужба провела заходи, щоб убезпечити українських військових та їхні позиції.

Як встановило слідство, чоловіка завербували ще до мобілізації. Для цього ФСБ використала його родичку, яка живе в Росії.

Після призову він служив майстром-електриком з ремонту безпілотних комплексів. Водночас військовий збирав для росіян інформацію про місця дислокації своєї бригади та сусідніх підрозділів.

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Під час обшуків у нього вилучили п’ять смартфонів. За даними СБУ, телефони він почергово використовував для зашифрованого зв’язку з російськими кураторами.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану — за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Агент РФ

Нагадаємо, у Києві затримали агентку ФСБ, яка готувала замах на російського опозиціонера, що воював на боці України та нині очолює громадську організацію. За даними слідства, жінка мала влаштувати засідку біля спорткомплексу, де чоловік працював тренером. Її затримали під час дорозвідки місцевості до скоєння замаху. Агентку завербували в окупованому Мелітополі, після чого вона пройшла підготовку та прибула до Києва. Наразі жінка перебуває під вартою, їй повідомили про підозру у держзраді, що в умовах воєнного стану передбачає довічне ув’язнення.

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