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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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155
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Україна навчилась сама “вибивати” реактивні дрони РФ: Зеленський показав новий удар по “Герані” (відео)

Служба безпеки України за допомогою нового вітчизняного дрона-перехоплювача вже вдруге за добу успішно уразила новітній російський реактивний безпілотник «Герань-5».

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Дрон "Герань"

Дрон "Герань" / © ГУР Міноборони

Служба безпеки України продемонструвала високу ефективність новітніх вітчизняних розробок, вже вдруге за день знищивши російський реактивний безпілотник за допомогою нового українського дрона-перехоплювача.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За словами глави держави, чергову успішну операцію провели бійці військової контррозвідки СБУ, які точним ударом уразили російський реактивний дрон «Герань-5».

«Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон „Герань-5“. Дякую воїнам СБУ за влучність. Слава Україні!», — зазначив президент.

Застосування власних дронів-перехоплювачів дозволяє Україні ефективно нейтралізовувати швидкісні повітряні цілі ворога та економити дефіцитні ракети для систем протиповітряної оборони.

Чим «Герань-5» відрізняється від попередників

Нагадаємо, попередні російські «Герані», створені на основі іранських Shahed-136, були відносно повільними — їхня швидкість становила близько 180 км/год. Нова версія — «Герань-5» отримала реактивний двигун, завдяки чому може розганятися приблизно до 600 км/год.

Це суттєво скорочує час, який залишається для виявлення та перехоплення безпілотника. Якщо апарат зі швидкістю 180 км/год долає 30 км приблизно за 10 хвилин, то «Герань-5» може подолати таку саму відстань приблизно за три хвилини.

Безпілотник також значно більший за попередні моделі. Його довжина становить близько 6,5 метра, розмах крил — 3,2 метра, а максимальна злітна маса — близько 850 кг.

Однією з найбільш помітних характеристик нового апарата є його бойова частина. «Герань-5» здатна нести до 90 кг вибухівки, що робить її значно потужнішою за легші ударні безпілотники.

За даними української розвідки, дрон має дальність польоту близько 950 км, може перебувати в повітрі до двох годин і підніматися на висоту до 6 тисяч метрів. «Герань-5» оснащена реактивним двигуном китайського виробництва Telefly, супутниковою навігацією та системою Mesh Network.

Саме поєднання дальності, швидкості та великої бойової частини робить цей апарат окремим класом загрози порівняно з дешевшими та повільнішими дронами-камікадзе.

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