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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили просто по машині з цивільними: загинули четверо людей, серед них — подружжя

Унаслідок влучання ворожого FPV-дрона в цивільне авто у Шосткинському районі загинули четверо людей, серед яких 58-річний чоловік із 56-річною дружиною, а також ще двоє місцевих жителів.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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FPV-дрон

FPV-дрон

У Шосткинському районі Сумської області російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин, атакувавши цивільний автомобіль за допомогою FPV-дрона. Унаслідок прямого влучання ворожого безпілотника загинули четверо людей.

Про наслідки удару повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

«Серед загиблих — подружжя: чоловік 58 років та жінка 56 років. Також загинули 45-річний чоловік та 76-річна жінка», — написав він.

Російські війська продовжують цілеспрямовано полювати за цивільними автомобілями та місцевими жителями у прикордонних районах Сумщини, використовуючи дрони-камікадзе.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Сумську область. Внаслідок влучання ворожого безпілотника в мікрорайоні Загребелля в Конотопі загорівся приватний житловий будинок.

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