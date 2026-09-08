Росія вдарила по електричках в одній з областей: є потерпілі

Електричка.

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Вдень 8 вересня армія РФ атакувала приміські потяги та цивільний транспорт у Сумській області. Є потерпілі місцеві мешканці.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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«Ворог також продовжив бити по залізничній інфраструктурі. Ще два удари — по приміських потягах. Є постраждалі, щонайменше вісім осіб», — наголосив чиновник.

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Окрім того, росіяни завдали удару по цивільному автомобілю. За словами Григорова, літня жінка. отримала вкрай важкі травми і загинула на місці. Крім того, двоє людей отримали травми.

Атка на залізницю 8 вересня — що відомо

Зранку «Шахеди» завдали двох прицільних ударів по поїзду Київ—Суми. Атака сталася вже на під’їзді до обласного центру. Пасажири, поїзна та локомотивна бригада були евакуйовані. Минулося без жертв.

Згодом росіяни атакували поїзд Дніпро—Запоріжжя. Його вдалося завчасно зупинити та евакуювати пасажирів. Внаслідок удару загорівся вагон електропоїзда. Загинув працівник залізниці.

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