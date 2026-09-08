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Київ знову під ударом: горить складська будівля – Кличко
У Голосіївському районі Києва зафіксували влучання у складську будівлю, на даху якої виникла пожежа.
У Голосіївському районі Києва зафіксували влучання у складську будівлю. На даху виникло загоряння.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
«У Голосіївському районі влучання в складську будівлю. Загоряння на даху», — зазначив він.
Екстрені служби вже працюють на місці.
Наслідки нічної атаки на Київ 8 вересня
Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ дронами та ракетами. Пошкодження житлових будинків, автомобілів і складів зафіксували в Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах.
За останніми наведеними даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 10 постраждали. П’ятьох поранених госпіталізували, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Раніше повідомлялося про пожежі в гаражах, автомобілях і на нежитлових територіях. Під ранок у столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.