Київ знову під ударом: горить складська будівля – Кличко

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У Голосіївському районі Києва зафіксували влучання у складську будівлю. На даху виникло загоряння.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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«У Голосіївському районі влучання в складську будівлю. Загоряння на даху», — зазначив він.

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Екстрені служби вже працюють на місці.

Наслідки нічної атаки на Київ 8 вересня

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ дронами та ракетами. Пошкодження житлових будинків, автомобілів і складів зафіксували в Голосіївському, Дарницькому, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах.

За останніми наведеними даними, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 10 постраждали. П’ятьох поранених госпіталізували, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Раніше повідомлялося про пожежі в гаражах, автомобілях і на нежитлових територіях. Під ранок у столиці знову оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

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