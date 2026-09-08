Гавкіт собаки може обернутися штрафом: коли власнику загрожує до 3400 грн

Собака / Ілюстративне фото / © pexels.com

Реклама

Постійний гавкіт собаки сам по собі не є підставою для автоматичного штрафу власнику. Водночас якщо тварина регулярно порушує спокій сусідів, а господар не реагує на проблему, йому може загрожувати адміністративна відповідальність.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Реклама

Власники домашніх тварин повинні забезпечувати належні умови їхнього утримання, контролювати поведінку собак і не створювати незручностей для інших мешканців.

Реклама

Коли власника можуть оштрафувати

Окремого штрафу саме «за гавкіт собаки» в українському законодавстві немає. Проте відповідальність може настати за порушення правил утримання тварин, правил благоустрою або вимог щодо дотримання тиші.

Зокрема, стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил тримання собак, котів та інших тварин.

Підставою для реагування можуть стати ситуації, коли власник не контролює тварину, допускає тривалий і систематичний шум або ігнорує обґрунтовані скарги сусідів.

Водночас звичайний періодичний гавкіт, який не має систематичного характеру, не означає, що власника автоматично оштрафують.

Реклама

Який штраф загрожує

За порушення правил утримання тварин може бути винесене попередження або накладений штраф від 51 до 85 гривень.

Якщо аналогічне порушення повториться протягом року, штраф становитиме від 85 до 170 гривень.

Найбільша сума передбачена у випадку, якщо порушення правил утримання тварини призвело до шкоди здоров’ю людей або їхньому майну. Тоді власнику може загрожувати штраф від 1700 до 3400 гривень. У передбачених законом випадках можлива також конфіскація тварини.

Чи можна поскаржитися на гавкіт

Якщо собака регулярно і тривалий час гавкає та заважає мешканцям, сусіди можуть звернутися до поліції, органів місцевого самоврядування або відповідних служб.

Реклама

Важливо фіксувати обставини порушення: робити аудіо- та відеозаписи, залучати свідків та зберігати звернення до власника тварини.

Гавкіт також може розглядатися у контексті порушення правил тиші. Стаття 182 КУпАП передбачає відповідальність за порушення вимог щодо захисту населення від шуму. Водночас для цього мають значення тривалість і систематичність шуму, час, коли він виникає, та докази порушення.

Тож одна скарга або разовий гавкіт собаки не означають, що господаря одразу оштрафують. Відповідальність може настати тоді, коли буде встановлено порушення правил утримання тварини чи тиші, а власник не вживає заходів, щоб припинити проблему.

Раніше йшлося про те, що в Україні немає загальної заборони годувати безпритульних котів і собак, однак у деяких випадках за це можуть оштрафувати. Проблеми можуть виникнути, якщо годувати тварин у місці, де це заборонено місцевими правилами благоустрою, або залишати після себе корм, посуд чи сміття. Місцеві ради можуть визначати спеціальні місця для підгодовування тварин та встановлювати обмеження біля шкіл, дитячих майданчиків, лікарень тощо. За порушення правил благоустрою громадянам загрожує штраф від 340 до 1360 грн, а підприємцям і посадовцям — від 850 до 1700 грн. Водночас для штрафу має бути конкретна чинна норма, яку людина порушила, а сам факт порушення — належно доведений.

Новини партнерів