Лай собаки может обернуться штрафом: когда владельцу грозит до 3400 грн

Собака / Иллюстративный фото / © pexels.com

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Постоянный лай собаки сам по себе не является основанием для автоматического штрафа владельцу. В то же время, если животное регулярно нарушает спокойствие соседей, а хозяин не реагирует на проблему, ему может угрожать административная ответственность.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Владельцы домашних животных должны обеспечивать надлежащие условия содержания, контролировать поведение собак и не создавать неудобств для других жителей.

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Когда владельца могут оштрафовать

Отдельного штрафа именно «за лай собаки» в украинском законодательстве нет. Однако ответственность может наступить за нарушение правил содержания животных, правил благоустройства или требований по соблюдению тишины.

В частности, статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил содержания собак, кошек и других животных.

Основанием для реагирования могут стать ситуации, когда владелец не контролирует животное, допускает длительный и систематический шум или игнорирует обоснованные жалобы соседей.

В то же время обычный периодический лай, не имеющий систематического характера, не означает, что владельца автоматически оштрафуют.

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Какой штраф грозит

За нарушение правил содержания животных может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 51 до 85 гривен.

Если аналогичное нарушение повторится в течение года, штраф составит от 85 до 170 гривен.

Наибольшая сумма предусмотрена в случае, если нарушение правил содержания животных привело к вреду здоровью людей или их имуществу. Тогда владельцу может грозить штраф от 1700 до 3400 гривен. В предусмотренных законом вариантах возможна также конфискация животного.

Можно ли пожаловаться на лай

Если собака регулярно и долго лает и мешает жителям, соседи могут обратиться в полицию, органы местного самоуправления или соответствующие службы.

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Важно фиксировать обстоятельства нарушения: делать аудио- и видеозаписи, привлекать свидетелей и сохранять обращение к владельцу животного.

Лай также может рассматриваться в контексте нарушения правил тишины. Статья 182 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение требований защиты населения от шума. В то же время для этого имеют значение длительность и систематичность шума, время, когда он возникает, и доказательства нарушения.

Так что одна жалоба или разовый лай собаки не означают, что хозяина сразу оштрафуют. Ответственность может наступить тогда, когда будут установлены нарушения правил содержания животного или тишины, а владелец не принимает меры, чтобы прекратить проблему.

Ранее говорилось, что в Украине нет общего запрета кормить бездомных кошек и собак, однако в некоторых случаях за это могут оштрафовать. Проблемы могут возникнуть, если кормить животных в месте, где это запрещено местными правилами благоустройства или оставлять после себя корм, посуду или мусор. Местные советы могут определять специальные места для кормления животных и устанавливать ограничения у школ, детских площадок, больниц и т.д. За нарушение правил благоустройства гражданам грозит штраф от 340 до 1360 грн., а предпринимателям и должностным лицам — от 850 до 1700 грн. В то же время для штрафа должна быть конкретная действующая норма, нарушенная человеком, а сам факт нарушения — надлежащим образом доказан.

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