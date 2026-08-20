Куда девать старый холодильник, стиралку и другую технику: как правильно утилизировать

Старая бытовая техника

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Старый холодильник или стиральную машину нельзя просто оставить у мусорных контейнеров. Для крупногабаритных отходов предусмотрен отдельный сбор, а ненужную электронную и электрическую технику можно передать специальным пунктам. За нарушение требований по обращению с отходами предусмотрены штрафы.

Рассказываем, как правильно избавиться от холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники и куда ее можно сдать.

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Куда девать старый холодильник

По Закону Украины «Об управлении отходами» крупногабаритными считаются бытовые отходы, которые по своим размерам не могут быть помещены в контейнеры объемом до 1,1 куб. м. При этом закон прямо устанавливает, что крупногабаритные отходы должны собираться отдельно от других бытовых отходов.

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Поэтому старый холодильник не стоит просто выставлять у обычной свалки. Прежде всего, нужно выяснить, как организован сбор крупногабаритных отходов в конкретной общине. Это может быть специальная площадка, пункт раздельного сбора или вывоз соответствующим оператором.

Холодильник также относится к электрическому и электронному оборудованию. Закон предусматривает возможность отдельного сбора таких отходов в пунктах раздельного сбора бытовых отходов.

Если холодильник исправен, его вообще не обязательно утилизировать. Технику можно продать, отдать другому человеку или передать повторно.

Перед вывозом неисправного холодильника его следует отключить от электросети, освободить от продуктов и разморозить. Самостоятельно повреждать трубки и разбирать холодильный контур не следует.

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Как утилизировать стиральную машину

Со стиральной машиной действует схожий принцип. Если из-за размера ее невозможно поместить в обычный контейнер, это крупногабаритный уход, который должен собираться отдельно.

Ненужную стиралку можно передать в пункт, где принимают электрическое и электронное оборудование, или воспользоваться услугой вывоза крупногабаритных отходов, если она доступна в конкретном населенном пункте.

Перед вывозом машину следует отключить от электросети и водопровода, отсоединить шланги и слить остатки воды.

Для жильцов многоэтажек еще одним вариантом может быть организованный сбор старой техники через ОСМД. К примеру, в комментарии УНИАН представитель Центра управления отходами советовал договариваться о коллективном сборе. В этом случае можно накопить партию старых холодильников, стиральных машин, телевизоров и другого оборудования и организовать их вывоз.

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А что делать с микроволновкой, чайником и другой техникой

Бытовые электроприборы не обязательно должны быть большими. Закон относит отходы электрического и электронного оборудования к бытовым отходам и предусматривает их раздельный сбор в соответствующих пунктах.

Поэтому ненужные микроволновые печи, пылесосы, электрочайники, фены, компьютеры, телевизоры и другую электротехнику лучше передавать в пункты, где принимают электрическое и электронное оборудование.

При этом не каждый старый электроприбор автоматически является крупногабаритным уходом. Здесь имеет значение именно его размер: по закону крупногабаритным является уход, который невозможно поместить в контейнер до 1,1 куб. м.

Можно ли сдать старую технику на металлолом

Еще один способ избавиться от стиральной машины, плиты или другой техники — сдать ее туда, где принимают соответствующий металлолом. Однако сначала следует уточнить условия конкретного пункта, ведь бытовая техника состоит не только из металла, но и из пластика, стекла, электронных компонентов и других материалов.

Как рассказали эксперты, черный металл в Киеве принимают ориентировочно по 3–6 грн за килограмм. За металл из стиральной машины можно получить около 100–150 грн, а из газовой плиты — около 250 грн. Эти суммы не являются фиксированными тарифами: стоимость металлолома изменяется в зависимости от города, пункта приемки и текущих цен.

Где искать пункт приемки

Единого универсального места, куда жители всех городов Украины могут отвезти подержанную бытовую технику, нет. Порядок сбора зависит от организации обращения с бытовыми отходами в конкретном обществе.

Поэтому перед вывозом холодильника или стиральной машины следует проверить сайт местного совета или коммунального предприятия и узнать, где расположены пункты раздельной уборки и организован ли вывоз крупногабаритных отходов.

Также можно обратиться в специализированные компании, принимающие электронное и электрическое оборудование. Перед передачей нужно уточнить, работает ли компания с физическими лицами, какую технику принимает и нужно ли платить за вывоз.

Могут ли оштрафовать за старую технику у мусорника

Просто оставлять холодильник, стиралку или другие большие вещи в неустановленном месте не стоит.

Статья 82 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение требований по обращению с отходами при их сборе, перевозке, хранении, обработке, утилизации, обезвреживании, удалении или захоронении.

Для граждан предусмотрен штраф от 20 до 80 тысяч рублей, то есть от 340 до 1360 грн.

Поэтому самый простой алгоритм такой, исправную технику лучше отдать или продать, а непригодную передать в пункт раздельного сбора, специализированному оператору или воспользоваться организованным вывозом крупногабаритных отходов. А перед тем как просто вынести старый холодильник или стиралку в контейнерную площадку, необходимо выяснить правила, действующие в конкретной общине.

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