РФ готовит удары, которые могут парализовать города: глава Госвосстановления назвал новые цели врага

Водоснабжение / © pixabay.com

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Россия планирует бить по большим котельным, ТЭЦ, когенерационным установкам и объектам водоканалов.

Об этом сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин в интервью «Коммерсанту Украинскому».

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Он пояснил, что российские удары по объектам водоканалов могут иметь страшные последствия. По его словам, во многих городах только одна-две насосные канализационные станции, и выведение из строя даже одной может полностью остановить поставки воды. Соответственно, система отопления тоже не сможет работать.

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«Это будет проблема номер один, если мы на сегодняшний день не будем реагировать на эти намерения. Почему? Потому что средний город, например, как Черновцы или Полтава. В этом городе есть одна-две насосные канализационные станции. Разрушение такой станции, если она одна, — это автоматическая остановка поставки воды. Это больницы, которые не работают, это школы, не работающие детские садики, а, главное — не работает система теплообеспечения», — предупредил чиновник.

Сухомлин подчеркнул, что для защиты таких объектов уже разработаны типовые проекты укрытия и резервного питания. В частности, в Запорожье установлено около 16 защищенных объектов, успешно прошедших прошлый отопительный сезон.

«Мы проводили обучающие семинары, собирали областные администрации, показывали, как нужно защищать. И сегодня задача областных администраций, городов, общин — реализовать все эти объекты и защитить свою критическую инфраструктуру», — добавил он.

Россия готовится бить по энергетике — последние новости

Напомним, с наступлением похолодания Россия планирует бить по энергетической инфраструктуре, чтобы украинцев оставить без света и тепла. Об этом также предупредил французский OSINT-аналитик Клеман Молен. По его оценке, среди возможных целей РФ он называет электрические подстанции, выведение которых из строя может быть очень серьезной проблемой.

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По данным ГУР, осень и зима станут серьезным испытанием для Украины. Враг намерен атаковать энергосистему, отопление, водоснабжение, газодобычу и логистику Украины.

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