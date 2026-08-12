Киевлянам придется мерзнуть зимой: эксперт призвал готовиться к неприятным неожиданностям

Отопление в Украине (иллюстративное фото)

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При сложном сценарии температура в квартирах Киева зимой может опускаться примерно до 12–15°C.

Об этом заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "Новини. Live"

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По его оценке, после предыдущих российских ударов Дарницкую ТЭЦ-4 удастся восстановить до 50% ее потенциала. Для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 показатель может составлять более 70% от уровня до атак.

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«Дарницкая ТЭЦ-4 будет тепло подавать, но, конечно, не на 100% от того уровня, который был до зимних ударов. Примерно ее потенциал можно восстановить примерно до 50%. Это, безусловно, создает риски», — отметил Корольчук.

По его словам, повреждения теплоэлектроцентралей не означают их полного уничтожения — оборудование можно восстанавливать, однако для этого нужно время.

«То, что реально сделать оперативными ремонтами — это около 70% для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и около 50% для ТЭЦ-4», — пояснил эксперт.

Какая может быть температура в квартирах

Корольчук подчеркнул, что даже при таком сценарии Киев не останется полностью без тепла. В то же время в самом худшем случае температура в жилых помещениях может быть существенно ниже комфортной.

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«В худшем случае температура в домах может держаться на уровне примерно 12–15 градусов. Это позволит пройти зиму, но комфортными такие условия назвать сложно», — сказал он.

Главным риском эксперт назвал новые российские удары по энергетической инфраструктуре.

По его словам, системы защиты усиливаются, однако Россия наращивает ударные возможности и применяет новые типы средств поражения.

«Поэтому полностью исключать повторение сложной ситуации прошлой зимы, к сожалению, нельзя», — подытожил Корольчук.

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Украинцев ждет тяжелая зима: последние новости

Украинцам следует заранее оценить, насколько они готовы к возможным перебоям со светом, водой и отоплением осенью и зимой, заявил народный депутат от «Слуги народа» Богдан Кицак.

По его словам, особое внимание следует обратить на подготовку крупных городов к отопительному сезону. В случае ухудшения ситуации он советует иметь альтернативный вариант проживания.

«Нужно будет каждому гражданину или жителю того или иного города принимать для себя решение о том, готовы ли они к условиям — без воды, без света, которые могут потенциально появиться в любой момент», — отметил Кицак.

Еще один нардеп Алексей Кучеренко ранее советовал украинцам позаботиться об альтернативных источниках отопления и запасах дров. По его словам, особенно это актуально для тех, кто имеет возможность зимовать за пределами больших городов.

«У меня есть резервный старый котел на дровах и я его держу, определенный запас дров у меня есть», — рассказывал Кучеренко.

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